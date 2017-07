Shell asume que el precio del petróleo va a estar bajo "para siempre"

Al 1, madre mía, si el petróleo no se pone a 200, los tipos de interés no suben al 20% y los turistas no nos abandonan todos los turistas de un año para otro... nunca vamos a reventar.



Y si no revienta esto ¿TENDREMOS QUE TRABAJAR?



pero si creímos a nuestros padres comunistas y su "no hay futuro" Y NO HEMOS ESTUDIADO.



Cabrones, nos habéis condenado a una vida de miseria. Y sin paz.