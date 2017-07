800 533

Gas Natural gana 550 millones hasta junio, un 14,7 por ciento menos que en 2016

Barcelona, 26 jul (EFE).- La multinacional energética Gas Natural Fenosa ganó 550 millones de euros en el primer semestre del año, un 14,7 % menos que en el mismo período de 2016, debido en parte a la evolución negativa del negocio de electricidad en España.

El beneficio bruto de explotación (ebitda) de la multinacional alcanzó hasta junio un total de 2.176 millones, un 11,4 % menos que hace un año por el mencionado descenso del negocio de electricidad en España, aunque sin considerar la filial colombiana Electricaribe, el descenso habría sido menor, del 6,6 %, aclara la compañía.

El negocio de electricidad en España se vio condicionado por la climatología, que hizo que la producción hidráulica cayera un 77,3 % en comparación con el primer semestre de 2016.

No obstante, la multinacional mantiene su objetivo de ganar este año entre 1.300 y 1.400 millones de euros, como en 2016, y para alcanzarlo ha lanzado un nuevo plan de eficiencias para el período 2018-2020 -el cuarto desde 2009- que contempla un ahorro adicional de 275 millones.

En una conferencia con analistas, el consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha admitido que lograr el objetivo de ganancias para 2017 es un reto "complicado", pero se puede conseguir.

Para ello se ha aferrado al "buen comportamiento de las inversiones en redes", la subida de tarifas de distribución en algunos países o bien la mejora del negocio de electricidad en España en la segunda mitad del año, entre otros factores.

Villaseca ha dicho que la compañía prevé tomar "en breve" una decisión sobre sus redes de distribución de gas, en alusión a la hipótesis de segregación de su red en una nueva sociedad para dar entrada a un socio, y ha negado que esté "negociando con EDP ninguna operación".

Por negocios, la distribución de gas aportó el 40,5 % del beneficio bruto de explotación; la distribución de electricidad, un 25,1 %; la actividad de electricidad, un 19,5 % y la actividad de gas, un 15,5 %.

Por otra parte, el consejo de administración de Gas Natural ha aprobado el dividendo a cuenta de 2017, que supondrá el pago en efectivo de 0,33 euros por acción el próximo 27 de septiembre.

Pese a la caída del beneficio bruto de explotación y del margen bruto, la multinacional facturó un 7,66 % más que hace un año y sumó una cifra de negocio de 12.283 millones de euros hasta junio.

Villaseca ha asegurado que las conversaciones con el Gobierno colombiano sobre su filial Electricaribe "no avanzan a la velocidad que gustaría" a la compañía, y ha reiterado su disposición al diálogo.

A finales de marzo, Gas Natural decidió demandar a Colombia ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por el conflicto con Electricaribe.

"No hemos podido avanzar lo que hubiéramos deseado en el capítulo negociador. La situación preelectoral que vive Colombia puede haber ralentizado esto, no lo sabemos, pero ciertamente esto no avanza a la velocidad que nos habría gustado", ha comentado.

Por actividades, la distribución de gas en España generó 439 millones hasta junio, un 3,5 % más que en el mismo período de 2016, mientras que ese mismo negocio en Latinoamérica creció un 9,8 %, hasta aportar 414 millones al beneficio bruto de explotación, favorecido por la mejoría de algunas monedas latinoamericanas.

La distribución de electricidad en España reportó 302 millones de en los seis primeros meses del año a la multinacional, el 0,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior, mientras que esa actividad, en Latinoamérica, que incluye Argentina, Chile, Panamá y la transmisión de electricidad en Chile, alcanzó los 228 millones de euros en el primer semestre de este año, un 32,9% menos.

En cuanto a la actividad de infraestructuras de gas, que incluye la operación del gasoducto Magreb-Europa y la exploración, producción, almacenamiento y regasificación de gas, aumentó un 4,8 % hasta los 153 millones de euros, mientras que la actividad mundial de aprovisionamiento y comercialización de gas mayorista y minorista contribuyó con 272 millones de euros al Ebitda, en la misma línea que el año anterior.

En cuanto al beneficio bruto de explotación generado por la actividad de electricidad en España, esto es, por la generación, comercialización mayorista y minorista y suministro a PVPC -la antigua tarifa de último recurso- aportó 190 millones, frente a los 376 millones generados en el primer semestre de 2016, un 49,46 % menos.

En cambio, ese mismo negocio en el extranjero alcanzó los 148 millones, un 19,4 % más.

