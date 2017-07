800 563

Enagás dice que sigue con interés privatización Desfa, pero no tiene decisión

Madrid, 18 jul (EFE).- El presidente de Enagás, Antonio Llardén, ha dicho hoy que la compañía seguirá con interés el proceso que se ha abierto para la privatización de la empresa pública de distribución de gas natural en Grecia, Desfa, aunque en este momento no puede expresar ningún "interés concreto".

Llardén, en una conferencia con analistas para presentar los resultados del primer semestre, ha recordado que ENAGAS (ENG.MC )participa en el gasoducto Transadriático junto a otras compañías -BP, Statoil, Socar, Fluxys y Axpo- y que discurre en parte por territorio griego, pero en el caso de la venta del operador griego de transporte no tiene por ahora una decisión tomada.

Respecto al desarrollo de las obras del gasoducto, que se prevé esté en funcionamiento en 2020, el presidente de Enagás ha dicho que los trabajos siguen su curso y que, después del traslado que ya se ha hecho de 400 olivos en Italia por la obra, su impresión es que no tendría que haber problemas, mientras siguen los estudios para la financiación de la obra.

Ha recordado que esta infraestructura es vista con buenos ojos por la Comisión Europea (CE), ya que puede ser un complemento para la seguridad del suministro de gas en la UE y reducir su dependencia, principalmente de Rusia.

También se ha referido al Gasoducto del Sur Peruano (GSP) y ha señalado que se están dando los "pasos adecuados" para la relicitación de los plazos de los contratos de concesión y que ya se ha designado a su administrador en representación del Estado hasta que se transfiera al adjudicatario y se está en proceso de seleccionar al experto que hará el cálculo del valor contable para la concesión.

Ha añadido que Enagás está centrada en recuperar los capitales invertidos en la infraestructura y que hasta que el Gobierno no exponga las reglas definitivas de la relicitación la compañía no decidirá si participa o no en el nuevo consorcio del gasoducto.

El Gobierno de Perú rescindió el pasado 23 de enero la concesión del GSP a un consorcio en el que participaba la empresa española, junto a la constructora brasileña Odebrecht y Graña y Montero, debido a los escándalos de corrupción que afectaban a Odebrecht.

Respecto a las obras de la regasificadora de Tenerife, Llardén ha dicho que Enagás está a expensas de la orden de la autorización administrativa del Ministerio de Energía, que es lo que falta para poder iniciar los trabajos después del verano, en septiembre u octubre.

