El butano sube un 5%, hasta 14,8 euros, y deja de perder dinero

En España, y por culpa de haber tenido monopolios...(CAMPSA, ahora REPSOL), tenemos un lastre, nunca ha existido de verdad la libre competencia, y en el GLP envasado menos aún, es cuando menos vergonzoso, que en un sector como es el de la energía, los precios no hayan hecho otra cosa que caer, y en España, apenas se ha notado en las gasolinas, y por contrario no ha hecho mas que subir en electricidad y gases, y todo esto viene por no tener suficiente competencia, echen ustedes la gasolina que quieran en la gasolinera que quieran, y el origen siempre es el mismo, la refinería de Repsol, y ahí es donde tenemos el problema.