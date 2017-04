Galán se planta: se niega a soportar los perjuicios de mantener Garoña

Rubén Esteller madrid. 27/04/2017 - 6:00 0 comentarios

La eléctrica estudiará las vías disponibles ante la negativa de Endesa a cerrarla

Iberdrola se plantó ayer ante Endesa tras la reunión del consejo y la junta de Nuclenor. La eléctrica considera que no tiene la obligación de soportar los perjuicios que conlleva la decisión de no desistir de la solicitud de explotación y debe asegurarse que esta situación, a la que debe ponerse fin, no se prolonga en el futuro, lo que en la práctica supone que la eléctrica abre las puertas a dejar de pagar los sobrecostes que esta decisión genera así como a una contienda judicial.

Iberdrola cuenta con varios informes internos y externos que, en su opinión, justifican sobradamente el cierre de la planta por su inviabilidad económica.

El consejo de administración de Nuclenor se reunió desde las 16:30 de la tarde de ayer con la infructuosa intención de desistir de la renovación de licencia de la central.

Como era previsible, ninguno de sus socios, Iberdrola y Endesa, variaron ni un ápice las posiciones que los presidentes de ambas habían mostrado durante la mañana.

Según indicaron fuentes consultadas por este diario, Endesa se opuso -tal y como había dicho- a aprobar el cierre de la central y defendió que se diera hasta el próximo mes de agosto al Gobierno para pronunciarse sobre el futuro de la misma y dar a conocer las condiciones.

Iberdrola, por su parte, insistió en la necesidad de adoptar el cierre de la misma tras cuatro años de parada y pedir al Gobierno que ampliase los plazos para solicitar las renovaciones de Almaraz y Vandellós a partir de 2019.

A lo largo del consejo de administracion de Nuclenor se analizó un estudio elaborado por PWC para Iberdrola Generación Nuclear que Endesa rechazó al considerar que se trataba de un informe de parte. No obstante, se analizaron también otros informes tanto internos como externos sobre la situación de la empresa.

Pese a esta situación de parálisis total, ambas eléctricas coinciden en la necesidad de que el Gobierno revise la situación de la generación nuclear en España.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, afirmó que: "Como siempre digo, no fijamos las políticas energéticas y no hacemos política con la energía", pero añadió que la situación, "como ya expliqué en nuestra Junta General de Accionistas, es que nuestra filial nuclear tiene graves pérdidas, principalmente debido a las nuevas tasas y obligaciones que han sido impuestas a esta tecnología en los últimos años, modificando el modelo y el plan de negocio original".

Por ese motivo, el primer ejecutivo de la eléctrica pidió al Gobierno que defina un marco económicamente viable para esta tecnología, antes de tomar ninguna decisión sobre nuevas autorizaciones de operación: "Hemos pedido más tiempo al Gobierno -doce meses antes del vencimiento de la licencia en lugar de los tres años actuales- y entiendo que ellos tienen que redefinir el modelo energético del país; no podemos tomar así decisiones que afectan a nuestros resultados". Asimismo, reiteró que "queremos que el Gobierno defina una planificación energética para ver cómo se va a retribuir la generación nuclear para cubrir los costes y generar algún beneficio".

Por otro lado, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, aclaró que "cuando hablamos en general de las centrales nucleares no quiere decir ni si es o no necesario alargar Garoña", pero añadió que "el único mensaje es el de que el parque nuclear es necesario para llegar al año 2050 con el cien por cien de energía renovable y con emisiones cero", prosiguió.

PUBLICIDAD