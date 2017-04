Abengoa se desploma otro 11,7%: la gran banca sale del capital tras la conversión de deuda

#1 Con todos mis respetos y sin ánimo de ofender: ¿a que viene todo eso de la gran banca, el cambio climático, y todo ese rollo que cuentas? Te doy un consejo: no busques tres pies al gato porque todo es sencillísimo: Los bancos no son una ONG, simplemente meten su dinero en algo que tiene futuro. Lo mismo que tú y que yo. (Fíjate si han metido dinero en Tesla). Jamás se me ocurriría invertir en una empresa de energías verdes por motivos ideológicos o éticos. El dinero no está para eso y menos cuando cuesta mucho ahorrarlo. Siempre prima el principio de Realidad y ese criterio dice que las centrales de energía térmica solar no son rentables y no lo serán nunca (la fotovoltaica si). Tan fácil como analizar el coste de producción del Mwh. No creo que haya que ser Einstein para verlo claro.