Ebioss invertirá 4,3 millones para construir una planta en Polonia

Su filial está en un consorcio europeo con 6 empresas más

Se encargará de diseñar la ingeniería de sistemas

El presidente de Ebioss, Oscar Leiva | Elisa Senra

Ebioss Energy participará en la construcción de una nueva planta generadora de Gas Natural Sintético (SNG) en Polonia. Lo hará a través de su filial Eqtec Iberia, que está integrada en un consorcio con seis empresas más y que se acaba de adjudicar un proyecto encargado por un organismo de la Unión Europea.

El consorcio de empresas donde está integrada la filial de Ebioss se llama Polygen, y recibe el mandato de la plataforma Kic InnoEenrgy, que pertenece al European Institute for Innovation and Technology (EIT). En definitiva, este proyecto tendrá una duración de dos años, por lo que la fábrica se finalizaría entre 2018 y 2019. Aunque el proyecto de construcción de esta planta en Polonia lo liderará el fabricante de calderas Rafako, Ebioss será quien ponga a disposición su know how y tecnología en gasificación.

La compañía que dirige Luis Sánchez invertirá 4,3 millones de euros para conseguir que los residuos de las industrias que no se reciclan, se transformen en combustible sintético con las mismas características que el gas natural. Aunque a priori, Ebioss sólo participará en la primera fase de la planta, el programa europeo tiene una duración de diez años, será entonces cuando la UE decidirá si la eficiencia de la instalación es significativa para continuar con ella. En todo caso, Ebioss asegura que con este contrato, entra en un mercado potencial de 3.240 millones de euros.

La planta generará gas natural sintético, electricidad y calor a partir de combustibles alternativos como lodos residuales, residuos sólidos urbanos y biomasa, contribuyendo a la economía circular. El resto de componentes que forman el consorcio además de Ebioss y Rafako, son las polacas Tauron, Exergon e IChPW, y las francesas Atmostat y CEA.

