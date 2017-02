Intermoney comercializa electricidad a las pymes a través de AEQ

Cuenta con 1.500 clientes en el primer año de funcionamiento

El Grupo Cimd (Intermoney) quiere crecer en el negocio de la comercialización de electricidad. La compañía, con el apoyo de otra de sus filiales Wind to Market, ha desembarcado en la venta de energía para pymes, a través de su comercializadora AEQ.

Según explicó su director general, José Salmerón, la intención de la compañía es facilitar las ofertas y la comprensión de la tarifa eléctrica de un modo "claro, transparente y sencillo", tal y como reza el eslogan que ha elegido la compañía para su desarrollo.AEQ ha logrado en su primer año de puesta en marcha conseguir un total de 1.500 clientes, la mayoría industriales y pequeñas y medianas empresas y ahora el reto, explica José Salmerón, "además de crecer es renovar a los clientes que ya han confiado en su empresa".La intención de AEQ es destinar sus recursos y su red comercial a seguir incrementando su tamaño en este segmento en el que no se fijan un objetivo de desarrollo para los próximos años, más allá de hacerlo con seguridad y de modo eficiente con la intención de estar entre las primeras comercializadoras independientes del mercado en pocos años.La compañía descarta también acudir a concursos de instituciones públicas a no ser que exista un análisis de pagos previos muy exhaustivo, ya que los pagos de las Administraciones pueden llegar a ser problemáticos. AEQ cuenta con el apoyo para las operaciones de Wind to Market, así como del propio Grupo Cimd para la gestión de la misma. La antigua Intermoney facturó en 2015 un total de 78 millones de euros y cuenta con 328 empleados.La comercializadora ultima también el lanzamiento de dispositivos que permitan la monitorización de los consumos, que faciliten alertas de precios e incluso advertencias tempranas para mejorar la atención a sus clientes y, al menos por el momento, descarta vender otros productos.En la actualidad la compañía cuenta con 40 empleados (un 50 por ciento más que el año anterior), sin tener en cuenta la red comercial. La luz subió este mes de enero un 26,2 por ciento, según los datos del INE, lo que ha provocado un mayor crecimiento de las consultas sobre precios fijos, indica el director general de AEQ. Salmerón asegura, no obstante, que a largo plazo el PVPC es la mejor opción para el doméstico y, por este motivo, la compañía no competirá en este segmento, ya que los márgenes regulados no dejan espacio a una fuerte competencia que sí existe en el segmento de medianos clientes. AEQ Comercializadora ofrece tarifas a precio fijo (conservadora) que aportan la mayor certidumbre y la menor rentabilidad. Una mezcla de tarifa Omie y Omip (a corto y largo plazo), un sistema mixto temporal y la llamada pass through.

