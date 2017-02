Promosolar Juwi construirá en Murcia la mayor fotovoltaica de Europa

al #2,



Me parece una barbaridad la cantidad de grasas hidrogenadas y azucar que tiene los alimentos, que les añaden de forma adulterada y que son perjudiciales para la salud, provocan enfermedades cardiovasculares, (estudio de la OMS)



Me parece una barbaridad que aun sigamos en pleno siglo xxi con los coches a gasolina y diesel, que provocan cancer sus particulas contaminantes, calentamiento global y perdida del ecosistema (estudio de greenpeace y OMS)



Me parece una barbaridad que haya españoles que pasen hambre cuando otros estan en sus casas recibiendo una paguita por no hacer nada y encima no se ponen a trabajar hasta que no se les acaba (datos de hacienda)



Me parece una barbaridad que haya fumadores en este pais y en el mundo, eso provoca cancer, y luego tenemos que pagarlo todos los españoles por seguridad social, ademas de arruinar tu bolsillo y ser perjudicial (estudio de la OMS)







Me parece una barbaridad que en españa no haya petroleo y encima no hagamos energia renovables porque tengamos a los amigos de los politicos y expoliticos retirados en empresas petroleras nacionales e internaciones. (miralo en internet)







Me parece una barbaridad que en este pais haya muchos impuestos para las empresas que crean empleo y encima la propia hacienda no sea capaz de combatir la defraudacion de impuestos porque no quieran contratar a mas inspectores, donde negocios legales se vean ahogados y que los ilegales estan aflorando por la incompetencia de algunos.. (estudio economia sumergida de hacienda)







Sigo ??? te puedo llenar varias paginas sobre esto de temas de salud, economia y sociedad......



creo que construir una planta solar es el menor de nuestros males.