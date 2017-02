La explosión de la central nuclear de Flamanville volverá a incrementar los precios de la luz

Cinco personas intoxicadas leves, pero no hay riesgos nucleares

La central nuclear de Flamanville. Reuters.

La central nuclear de Flamanville, situada en el norte de Francia, registró una explosión y un incendio ayer por la mañana que forzó a parar uno de sus dos reactores y causó una intoxicación leve a cinco personas. La titular de la central, EDF, ha indicado que no hay riesgo nuclear.

Este nuevo incidente en una planta nuclear gala volverá a provocar tensiones en los precios de la electricidad en España, en un momento en el que se esperaba que un buen número de plantas galas volvieron a arrancar.

A lo largo de esta semana, los precios en España han rondado los 60 euros, pero con este incidente y en pleno invierno se espera que se mantenga una parte de la tensión vivida durante los últimos meses.

Mucho tardó ayer la firma pública EDF en informar sobre el accidente, que sucedió alrededor de las 10.00 horas. No hubo comunicado formal de la empresa; sólo un tuit que rezaba así: "Controlado el conato de incendio en Flamanville 1 en zona no nuclear. Ninguna víctima y sin consecuencias para la seguridad del entorno".

Las agencias de noticias trataron de recabar alguna manifestación de la compañía eléctrica sin éxito y tampoco la autoridad de seguridad francesa, ASN, disponía de información, por lo que no podía hacer comentarios.

El único que dio la cara ante la población -siempre sensible en relación a la energía del átomo- fue el director del gabinete del prefecto, Oliver Marmion, en declaraciones que habían informado de la detonación, Ouest France. Marmion indicó que "cinco personas han resultado levemente intoxicadas, pero no están heridas". Según su versión, "ha sido un acontecimiento técnico significativo, pero no se trata de un accidente nuclear", porque la explosión se había producido fuera de la zona nuclear. Hasta la central se trasladaron los equipos de emergencia, pero según recoge el citado periódico, no llegaron a activar un plan particular de prevención por la ausencia de riesgo nuclear.

La falta de información provocó que enseguida proliferaran imágenes falsas sobre la explosión en las redes sociales -sobre todo con fotos de China y de España- que la cuenta oficial de Twitter de la empresa reprodujo avisando de que no eran ciertas.

Ya con el día avanzado, según recoge la prensa digital francesa, un portavoz de la compañía indicó que "un fuego que provocó una explosión menor en la sala de turbinas y en la zona no-nuclear de la unidad uno de la central nuclear de Flamanville". El mismo portavoz especificó que "el fuego fue inmediatamente controlado por el equipo responsable de la planta. Siguiendo un procedimiento normal, la brigada antiincendios acudió a la zona afectada y confirmó que las llamas habían sido extinguidas".

Sin embargo, EDF nada apuntó sobre el origen de la explosión y las llamas, que obligaron a desconectar de las redes eléctricas el primer reactor de la central. La ASN indicó que el accidente se produjo en el ventilador de un alternador.

PUBLICIDAD