La reactivación de las centrales nucleares en Francia abaratará la luz en España

1, si no sabes, mejor no comentar. Aunque lo mismo vale para el q ha escrito el titular, aunque la noticia lo deje más claro. No baja el precio porque la nuclear sea más barata, baja porque la subasta está mal diseñada y ante un aumento de las exportaciones, nosotros hemos tenido q pagar más, cuando Francia ha dejado de comprarnos tanta electricidad porque ha arrancado sus propias centrales, unido a una menor demanda y mejora de la cantidad de agua en embalses y viento, aquí ha bajado el precio.