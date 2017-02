El Gobierno descarta bajar las ayudas a las renovables en los próximos años

No se puede cargar a los presupuestos subvecniones a las electricas. Ya pagamos mas de la mitad del recibo para caprichos politicos. Con todo pasa lo mismo, asi no hay impuestos que puedan mantener el Pais. Los ciudadanos estamos esclavizados por las multinacionales.



Lo curioso es que para ellos siempre hay dinero y sino, recortan de sanidad y educacion que es donde la gente esta más sensible y tragamos con todo. Hay que derribar esta forma de gobierno.