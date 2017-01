El precio de la electricidad seguirá por encima de la media del año pasado

Mientras tanto las electricas a través de los contadores digitales tienen acceso a todos nuestros datos de consumo: potencia real utilizada, horarios de consumo, etc, pero no son accesibles para el titular del contrato, las electricas los niegan.Es como si depositas dinero en un banco y el banco te dice que no puedes tener acceso a los saldos de tu cuenta, cargos y abonos.Señor ministro ¿es esto legal?, tampoco va a hacer nada con esta situación de secuestro de datos.Es cierto que hay paginas web de distribuidoras que ahora te permiten ver tus consumos por hora, pero te niegan cuales son los picos de consumo que tienes en cada momento,(picos de segundos/minutos) con lo cual no puedes saber si tienes la potencia contratada correcta, ya que estos picos quedan disimulados al calcularlos en consumo a la hora.Señor ministro ¿porque no puedo tener acceso a la información de mi contrato?