La oposición reclama en el Congreso eliminar el 'impuesto al sol' y fomentar el autoconsumo

Estoy observando que hay personas que no tienen muy claro de que va esto del autoconsumo fotovoltáico.



A ver si lo explico de una manera muy simple.



Existen basicamente dos modalidades de autoconsumo: Instalación aislada e instalación conectada a red.



No hace falta tener un cortijo de mil hectareas para poner placas solares. Cualquier comunidad de vecinos puede decidir ponerlo en el tejado común, para ahorrar en la factura común.



La instalación aislada, como su propio nombre indica, consiste en una instalación de placas solares en una construcción que por las circunstancias que sean, no tiene acceso a los servicios de luz de las eléctricas.



El propietario se pone unas placas en el tejado o el suelo, almacena la electricidad en baterías y la consume de ellas. Cuando se le descargan, se queda sin luz y punto.



Esta instalación NO paga impuesto al autoconsumo ni recibe ayudas de nadie.



Exactamente igual que si el propietario pusiera linternas, o un grupo electrógeno o unas simples velas.



La instalación de autoconsumo conectada a red es lo mismo, excepto que el propietario SI tiene conexión a la red electrica de las compañias y paga lo mismo que cualquier ciudadano. Consuma luz o no. Exactamente lo mismo que cuando alguien se va de vacaciones y no hace consumo.



Cuando se queda sin carga en las baterías, tira de su enganche de luz como todo el mundo. Estas instalaciones SI tienen que pagar el impuesto al autoconsumo.



Otra cosa es el balance neto, que eso es mas complejo y mas extenso.



Resumiendo: las instalaciones de autoconsumo conectadas a red, ya están pagando por usar la red, por su mantenimiento y su IVA correspondiente en su recibo mensual igual que todo hijo de vecino; por lo que no pagan es por la luz que no consumen igual que todo hijo de vecino.



Repito que otra cosa es el balance neto.



Por lo tanto el impuesto que se quiere aplicar al autoconsumo no tiene justificación ninguna puesto que se está duplicando un pago.



Es como si alguien decide que para ahorrar luz en su casa, pone velas y alguien se inventa el impuesto a las velas.



Absurdo.