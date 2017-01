La calefacción con aire acondicionado es un 25% más barata que con gas

#Yo



Lo primero no hay que confundir potencia (kw) con energia (kwh) que es lo que realmente se intercambia entre dos focos con distinta temperatura como le pasa a ud.



La bomba de calor en modo invierno , como dice ud, extrae calor del aire exterior y por medio de un ciclo termico con cambio de fase lo inyecta en la vivienda. El compresor del ciclo y los ventiladores son los unicos que consumen energia (kwh) , pero como le decia la cantidad de aire que hay que mover para extraer la poca energia que tiene a temperatura ambiente de invierno y el numero de ciclos realizados consumen mucho mas energia electrica (kwh) que si calienta el aire en un convector electrico normal con resistencia.



Otra cosa , son las condiciones de confort , pero energeticamente la bomba de calor es mas ineficiente.



Y si no , compare cuantos kwh se consumen para elevar 1 º C la temperatura de una vivienda por cada metodo , le aseguro que con bomba de calor mucho más. Y en cuanto al rendimiento de un 300 % no se lo cree nadie , porque si fuese así en vez de calenta tendriamos que enfriar la habitacion , porque el aire exterior abrasaria .