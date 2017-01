Diez consejos para ahorrar en la factura de la luz y gas con la calefacción

Imagen: Dreamstime.

Esta semana los termómetros han registrado un notable descenso de las temperaturas en España que se mantendrá durante los próximos días, con mínimas de hasta 11 grados bajo cero y alerta en 14 comunidades autónomas. Esta ola de frío provocará que el gasto en calefacción en los hogares españoles se incremente de forma considerable y por eso hay que cuidar cada detalle para no desperdiciar nada de energía.

Kelisto ha elaborado una lista con recomendaciones a seguir para que los consumidores puedan ahorrar al usar la calefacción y apuesten por un consumo más eficiente durante este invierno.

1. Extraiga el aire de los radiadores. Purgar o sacar el aire a los radiadores es necesario al menos una vez al año, cada vez que comienza el invierno, ya que suelen acumular pequeñas burbujas de aire que impiden el paso del calor y, por tanto, no calientan con toda la potencia necesaria.

2. Mantenga una temperatura adecuada. Las subidas fuertes de temperatura provocan un gasto extra y 21 grados es suficiente para calentar un hogar de forma confortable. Recuerde que tener calefacción en casa no implica que parezca verano, es mejor ponerse un jersey que llevarse un susto con la factura. Con un termostato le resultará más sencillo mantener una temperatura óptima durante todo el día y ahorrará entre un 8% y un 13% en su consumo, entre 60 y 100 euros al año. Recuerde que, cada grado que suba la calefacción, supone un gasto de 35 euros al año.

3. Programe el encendido. Si solo está en casa unas horas al día, dejar la calefacción encendida aunque sea a baja temperatura no sale rentable. La mejor opción es programar su encendido una hora antes de volver a casa. Así estará a la temperatura adecuada cuando llegue sin gastar de más.

4. Ventile las habitaciones el tiempo justo y no caliente las vacías. Si es posible, aproveche el momento más soleado del día para abrir las ventanas; 15 minutos por habitación son suficientes y evitará pérdidas de calor excesivas. Y para no derrochar en consumo cierre la llave de los radiadores de las habitaciones que no utilice, si no lo hace aumentará su gasto de forma innecesaria.

5. Cambie su caldera por una de bajo consumo. Si es el momento de renovar su caldera valore la posibilidad de hacerlo por una más eficiente, como las de cogeneración. Aunque suponen una inversión mayor, la reducción del consumo y del importe en su factura merecerán la pena a la larga. Compruebe si en su comunidad existe actualmente un plan Renove de calderas y benefíciese de las ayudas disponibles.

6. No cubra los radiadores. Colocar un mueble demasiado cerca o poner ropa húmeda encima para que se seque más rápido no es recomendable si queremos sacar el máximo partido a nuestra calefacción. El consumo será mayor y también la factura.

7. Apague la calefacción por la noche y baje la temperatura si sale de casa. Salvo en casos de frío extremo, no es necesario mantener la calefacción por la noche y nos permitirá reducir el gasto de forma considerable. Por otro lado, si vamos a salir unas horas podemos bajar la temperatura a unos 15 o 16 grados para mantener el nivel de confort.

8. Revise el aislamiento. Entre el 25% y el 30% de las necesidades de calefacción de un hogar se deben a pérdidas de calor que se originan en las ventanas. Por ello, es necesario comprobar que la vivienda cuenta con sistemas de aislamiento adecuados que no dejen entrar el frío.

9. Revise su caldera. Un buen mantenimiento permitirá que su caldera funcione con el máximo rendimiento y evitará que se produzcan problemas importantes en el futuro. Algunas compañías incluyen en el contrato el servicio de mantenimiento de forma gratuita, recuerde realizarlo una vez al año para evitar sorpresas.

10. Compare ofertas. Recuerde que una de las mejores formas de ahorrar es comparar las diferentes ofertas que ofrece el mercado y elegir la que mejor se ajuste a sus hábitos de consumo. Esto puede ayudarle a ahorrar hasta 194 euros al año en la factura de la luz y 66 euros en el recibo del gas. Además, a la hora de contratar sus tarifas, tenga en cuenta que algunas compañías incluyen de forma gratuita servicios como el mantenimiento o el servicio de reparaciones, lo que le puede permitir ahorrar una cantidad considerable al año.

