¿Cómo hacer frente a la subida de la luz? Las mejores ofertas por perfil de consumidor para esquivar el 'tarifazo'

Las empresas que por interés general, social, estratégico, etc. deberían estar nacionalizadas y si generasen beneficios serían para las arcas del Estado, en definitiva para la sociedad, no nacionalizar solo aquellas que tienen pérdidas o en quiebra. No estoy en contra, ni mucho menos, de las empresas que invierten, obtienen beneficios, dividendos y generan empleo y bienestar social.