España es el único país europeo en el que las empresas pagan el bono social de la luz

Por favor las eléctricas en España no pagan nada es al revés. Los consumidos españoles pagamos la energía a precios desorbitados porque partimos de que NO CONOCEMOS el coste real del kW/h, pagamos las centrales de ciclo de gas que no necesitábamos, el coste insular canario que no sería necesario o las primas al carbón nacional que no utilizamos y tantos etcéteras que sonrojan