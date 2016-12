Las eléctricas pagarán la luz a los más pobres a través de los ayuntamientos

EL COMENTARIO 6 TIENE MUCHA RAZON, EN TODO,A MI TAMBIEN ME HA TOCADO, HACER MAS HORAS QUE EL RELOJ, PARA HOY EN DIA, IR SUBSISTIENDO, YO HE IDO AL CAMPO A RECOGER LA COSECHA, DE JOVEN Y NO SE ME AHN CAIDO LOS ANILLOS,,,PORQUE ESTA GENTE NO BUSCA TRABAJO,,,,,,