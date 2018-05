Allianz gana un 21% más en España en 2017 por el negocio no vida y los extraordinarios

El proyecto de digitalización ha llegado en 2017 al proceso de siniestros y ha supuesto el lanzamiento de nuevos productos.

El Grupo Allianz en España (Allianz Seguros, Fénix Directo y Allianz Popular) tuvo un 2017 marcado por el buen comportamiento de su negocio asegurador, especialmente del segmento de No Vida, y por la transformación de Vida hacia productos no garantizados, según explica la compañía. Así, el volumen de negocio cerró 2017 en 3.591 millones de euros.

Los ingresos se vieron consolidados principalmente por el negocio asegurador, especialmente por el ramo de No Vida, que creció un 4,5 por ciento. En Vida, Allianz ha registrado un crecimiento del 66,3% del producto unit linked.

El resultado operativo de las compañías del Grupo Allianz en España fue de 483,8 millones de euros, un 17,7 por ciento más que el ejercicio anterior. El beneficio neto después de impuestos y minoritarios fue de 273,9 millones de euros, un 21,7 por ciento más. "Las cifras se vieron impulsadas por el buen resultado de No Vida y por resultados extraordinarios", señalan.

José Luis Ferré, consejero delegado de Allianz Seguros (España), comenta que "el ejercicio 2017 ha sido muy positivo, manteniendo los ingresos y consiguiendo una buena rentabilidad. Se ha logrado gracias a que hemos estado muy centrados en nuestra estrategia y en nuestro proyecto de digitalización. Como ejemplo, hemos digitalizado nuestro proceso de gestión de los siniestros, el momento clave para cualquier cliente, y hemos lanzado nuevos seguros digitales como Allianz Negocio Plus, Allianz Autónomos Plus o Allianz FondoVida Plus. Además de eso, hemos conseguido resultados muy exitosos en Vida con productos no garantizados como los unit linked".

Evolución de la actividad aseguradora

Los ingresos por primas de las compañías aseguradoras del Grupo Allianz en España (Allianz Seguros, Fénix Directo y Allianz Popular Vida) se situaron en los 3.523 millones de euros. La principal filial del Grupo Allianz en España, Allianz Seguros fue la compañía que más contribuyó en cuanto a primas, con 3.151,7 millones de euros, un 3,8 por ciento más.

El segmento de No Vida fue el principal impulsor de los ingresos, con un crecimiento del 4,5 por ciento. Todos los ramos de No Vida tuvieron un comportamiento positivo en 2017, destacando especialmente el crecimiento en Automóviles (4,2 por ciento). Con la recuperación económica, la compañía espera que 2018 sea un año de todavía más competencia, especialmente en Autos.

En cuanto a Vida, el decrecimiento del volumen de primas se debió a dos motivos: por un lado, a la menor actividad del canal bancaseguros y, por el otro, a la decisión estratégica de reducir el peso de los productos de Vida tradicional a favor de productos no garantizados, como los unit linked.

En este sentido, el unit linked de Allianz Seguros, Allianz FondoVida, tuvo un crecimiento del 66,3 por ciento hasta los 213 millones de euros. "Este hecho demuestra que la transformación del segmento de Vida ya es una realidad", explica el grupo asegurador.

Efectivo control de los gastos

A pesar del cambio de ciclo económico, que de forma general supone un aumento de la siniestralidad, Allianz ha logrado mejorar su ratio combinado de No Vida gracias a su permanente control de los gastos internos y a la excelencia técnica. Así, el ratio combinado mejoró más de un punto porcentual, desde el 92,9 por cientode 2016 hasta el 91,4 por ciento en 2017.

Aumenta el número de clientes y pólizas

El número de personas que confían en Allianz también aumentó en 2017. A cierre de ejercicio, contaba con 4,7 millones de clientes, un 1,4 por ciento más que el año anterior. El número de pólizas creció un 1,8 por ciento hasta los 7,4 millones de contratos.

Gestión de activos

En cuanto a la gestión de planes de pensiones (Allianz Popular Pensiones) y fondos de inversión (Allianz Popular Asset Management), los ingresos fueron de 68 millones de euros. La menor actividad de gestión de activos se debió principalmente a la situación del Banco Popular a partir de la segunda mitad de año. Sin embargo, en este 2018 la situación se ha estabilizado, según explica la compañía.

El ratio de solvencia del Grupo Allianz en España en 2017 fue del 173 por ciento, 16 puntos más que el año anterior. La fuerte mejora del ratio de solvencia demuestra el trabajo hecho por todo el equipo Allianz durante el año 2017, en el que se ha hecho una clara apuesta por la excelencia técnica, la digitalización y la centralidad en el cliente.

