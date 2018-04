El seguro de autos de MMT Seguros devuelve dinero si no se utiliza

MMT Seguros evoluciona su posicionamiento estratégico construido desde las siglas de la Mutua MMT. De 'Mucho Más Tranquilo' a 'Mucha Más Transparencia'.

Con ello, inician una campaña que será difundida a través de los medios digitales y redes sociales.

La nueva campaña desarrolla una línea creativa basada en el estilo artístico pop-art, con el que la entidad quiere alcanzar "un target al que no se llega a través de la red de oficinas", explican.

La campaña también se apoyará con mensajes en radio en todas las cadenas musicales del grupo Prisa. En esta ocasión, cuentan con una frase en modo pregunta que realizan al consumidor de seguros de autos: "¿Tu seguro de coche te devuelve dinero si no lo usas?, la póliza Me Gusta de MMT Seguros sí. Si no das partes, te devuelven una parte. Antes de renovar y directamente a tu cuenta. Su seguro más transparente".

