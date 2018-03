Axa gana 140 millones de euros en 2017, un 12% más

Está muy bien lo que nos cuenta Jean Paul sobre los beneficios de AXA en 2017 y su ambicioso proyecto para 2020, pero lo que no cuenta es que AXA quiere prescindir de un 20% de su plantilla situada en sus territoriales; si ese 20% que le ha ayudado a conseguir esos beneficios. Porque no le preguntan por este tema, porqué no cuenta toda la vedad ¿?