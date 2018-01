Las mejores opciones para comenzar a ahorrar pensando en la jubilación

Ya lo habrá oído más de un centenar de veces, es necesario aumentar el ahorro para complementar la pensión pública de jubilación. No queremos comenzar 2018 dándole la tabarra, sólo recordarle que en un entorno de mercado como el actual, además, de destinar cierta cantidad de su salario mensual a incrementar su ahorro, puede obtener cierta rentabilidad a largo plazo que le permita disponer de un buen colchón para disfrutar de la que podría ser una de las mejores etapas de su vida. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Seguros

O antes, porque contar con un colchón de ahorro es muy útil si tiene que hacer frente a ciertos imprevistos a lo largo de su vida laboral. Por ejemplo, un accidente o una enfermedad inesperada. Numerosos profesionales del sector asegurador han advertido que la dependencia es un riesgo que muchas familias españolas aún no tienen en cuenta y que, como consecuencia del aumento de la esperanza de vida por encima de los 80 años, cada vez será más frecuente.

Ahora bien, ya sabe que cuanto antes comience a ahorrar, mejor, para poder aprovechar el tiempo como un factor multiplicador de la rentabilidad -siempre que cuente con el correcto asesoramiento y gestión de sus ahorros-. Si es de los que aún no ha comenzado a ahorrar o piensa en cambiar su estrategia de ahorro e inversión, debe tener en cuenta algunas tendencias que serán claves en el ejercicio que acaba de comenzar.

Adiós a los productos garantizados

En un contexto de tipos de interés como el actual y sin perspectivas e cambiar al menos a corto plazo, es importante tener en cuenta que los productos de ahorro con rentabilidades garantizadas tienen los días contados. Es un inconveniente si usted tiene un perfil de inversión conservador con especial aversión al riesgo. Puede seguir apostando por planes de ahorro y demás productos que garanticen, al menos, el capital aportado, pero no espere obtener rendimientos de su inversión.

Acostúmbrese a asumir parte del riesgo de la inversión -si desea poder obtener una rentabilidad aceptable-. Cada vez será más habitual que las compañías aseguradoras lancen productos con algún tipo de inversión, ya sea en fondos de inversión o en otros activos. No se preocupe, aunque suene muy arriesgado no tiene porqué ser peligroso para su cartera. Eso sí, antes de elegir una herramienta de ahorro determinada -unit linked, planes individuales de ahorro sistemático (pias), planes de previsión asegurados (ppa), etc.-, asegúrese de que cuenta con el asesoramiento de un profesional cualificado. Una buena opción es acudir a un mediador de seguros colegiado que le ayude a diseñar y planificar el ahorro para tener cubiertos los imprevistos que puedan surgir tanto en medio como en el largo plazo. Ya sabe que no todo debe ser para la jubilación.

Fondos de inversión

Una opción a tener en cuenta es la inversión en fondos de inversión. Tal y como cerraron los mercados bursátiles 2017 y su comportamiento en los primeros días de 2018, depositar parte de su ahorro en un fondo con una buena gestión puede ser una buena idea.

De acuerdo con Finanbest, los fondos de inversión están viviendo una edad dorada que puede prolongarse un año más gracias, en parte, a "la entrada en acción de gestores automatizados que permiten obtener una rentabilidad centrada en las necesidades y el perfil del cliente".

Finanbest explica que sus ventajas fiscales y seguridad jurídica, además de la diversificación que permiten, han convertido a los fondos de inversión en una de las herramientas preferidas de los españoles para ahorrar a medio y largo plazo. Según datos de Inverco, el sector gestiona más de 250.000 millones de euros de patrimonio de más de 8,5 millones de partícipes en España, y "el 80% de la rentabilidad de una cartera se debe a la distribución correcta de los activos (asset allocation), por lo que es primordial saber en qué mercado estar y en qué momento", apunta Asier Uribeechebarria, fundador y director general de Finanbest. Por eso es primordial contar con un buen asesoramiento antes de invertir.

