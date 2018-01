Aviva cierra la venta de su filial en Taiwan

Aviva continúa reorganizando sus negocios en todo el mundo para centrarse en los mercados que considera estratégicos. Según informa Insurance Business, el gigante asegurador británico ha completado la venta del 49% del capital de Aviva Taiwan.

Esta operación responde a la estrategia anunciada por el CEO del grupo, Mark Wilson, de centrarse en mercados como Canadá y Polonia.

La compañía británica ha vendido su participación en el holding First Aviva Life a First Financial Holding, hasta ahora su socio en Taiwan. Los términos de la operación no se han hecho públicos.

Chris Wei, presidente ejecutivo de aviva Asia y responsable global de Aviva Digital, ha explicado que el grupo asegurador británico ha reorganizado su negocio en Asia centrándose en los mercados que considera estratégico y en los que cuentan con excelentes oportunidades de crecimiento.

Además, Aviva cuenta con un exceso de capital de 2.000 millones de libras que pretende utilizar para realizar nuevas operaciones corporativas.

