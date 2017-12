¿Cuáles son las mejores opciones de ahorro para 2018?

Con el aumento de la incertidumbre política a nivel global y los tipos de interés que se mantienen por los suelos, los ahorradores deben estar muy atentos a los productos en los que depositen sus ahorros en los próximos meses si desean obtener una buena rentabilidad. En este contexto, la bolsa puede ser un buen recurso, si no tenemos en cuenta al Ibex 35.

La inestabilidad social y política que ha generado el conflicto catalán ha afectado a la evolución del índice selectivo español, casi la única bolsa del mundo que no ha marcado revalorizaciones históricas en los últimos meses.

La renta variable internacional podría ser una buena opción para confiar la revalorización del ahorro a largo plazo, aunque los expertos en los mercados financieros alertan de que si siguen revalorizándose como lo han hecho en los últimos meses, se puede poner en peligro la recuperación y la evolución al alza de los mercados prevista para 2018.

En este contexto, ¿dónde sería más adecuado depositar los ahorros a partir del 1 de enero? La respuesta no es sencilla, los expertos advierten de que los perfiles más conservadores de inversión no obtendrán buenas rentabilidades hasta que el Banco Central Europeo (BCE) decida subir los tipos de interés y abandonar el 0 por ciento actual. Algo que, al menos, hasta 2019 no ocurrirá, según las previsiones más optimistas.

La opción de los activos alternativos

Para el resto de perfiles de inversión y ahorro, la oferta de productos de seguros de vida con componente de inversión sigue creciendo y puede ser una opción a tener en cuenta. Estos productos, como los unit linked, depositan parte del riesgo en el lado del tomador, por lo que pueden obtener buenas rentabilidades, pero no están exentas de riesgo. Los expertos del sector asegurador explican que son productos adecuados para perfiles de riesgo más avanzados, especialmente si se opta por las versiones más arriesgadas de estos productos, con una apuesta de inversión muy fuerte en renta variable.

Para este tipo de inversores, los que quieren asumir más riesgo y, con él, la posibilidad de obtener una mayor tasa de rentabilidad a largo plazo, los fondos o productos de ahorro que basan su rentabilidad en los activos alternativos son otra buena opción.

Mutuactivos, la gestora de fondos de inversión y de pensiones de Mutua Madrileña, lanzó el pasado ejercicio el fondo Mutuafondo Bonos Subordinados con el que logró captar más de 100 millones de euros en apenas tres meses. Según explicó la compañía, este fondo invierte en bonos contingentes convertibles -denominados cocos- y otros títulos de deuda subordinada no financiera, como bonos híbridos. Su objetivo era ofrecer a los inversores rentabilidades más atractivas que otros activos más habituales en el mercado de ahorro e inversión.

Novedades en planes de pensiones

Con el objetivo de fomentar el ahorro a largo plazo, el Gobierno ha hecho público el nuevo Reglamento de planes y fondos de pensiones en el que se introducen algunas novedades para incentivar el ahorro en este tipo de productos financieros.

La fiscalidad de los planes de pensiones no varía, pero sí se reducen las comisiones máximas de algunas categorías de planes para mejorar la rentabilidad que reciben los partícipes. La comisión media se sitúa en el 1,25%, frente al 1,50% y establece la liquidez total de los planes de pensiones a los diez años. Con estas medidas, se pretende impulsar el ahorro finalista entre los más jóvenes, a los que la perspectiva de no poder disponer del capital depositado en este tipo de productos desincentivaba su contratación.

El reglamento desarrolla lo que ya establecía la reforma de 2014. El objetivo es reducir la incertidumbre de los partícipes de planes de pensiones. Así, a partir de 2025 se podrán rescatar las aportaciones realizadas desde 2015 y, sin límite, las realizadas con anterioridad a esa fecha.

