Martín Rojo, elegido nuevo presidente de Aprocose

Martín Rojo, nuevo presidente de Aprocose.

Martín Julián Rojo Rodriguez, hasta ahora secretario general de la Asociación Profesional de Corredores de Seguros (Aprocose), será el nuevo presidente en sustitución de Maciste Argente, que ha ocupado este cargo desde la fundación de esta asociación profesional hace ocho años.

El relevo se produce tras la propuesta realizada por la junta de gobierno de la asociación, que Rojo ha aceptado con el objetivo de "seguir aportando a los corredores de seguros y al sector nuestros conocimientos de manera altruista, para seguir asesorando a los clientes, y que éstos sepan del valor de tener a su disposición un corredor de seguros que les asesora de manera personalizada".

En su opinión, "se trata de una gran responsabilidad en la que no nos podemos permitir fallar, ya que representamos a un amplio grupo de compañeros en una asociación en la que Maciste ha dejado el listón muy alto. La intención del nuevo presidente es que la junta de gobierno tendrá continuidad excepto en el cargo de secretario general que ocupaba él anteriormente, ya que "lo que funciona tan bien no hay por qué cambiarlo, y más si se tiene a miembros tan cualificados como los de la junta de Aprocose para llevar a cabo nuestra tarea".

Por su parte, Maciste Argente valora este relevo como "totalmente natural y necesario, ya que las personas deben pasar por las instituciones por un tiempo determinado". Para el presidente saliente de Aprocose, "cualquiera de los compañeros hubiera sido un excelente presidente, y especialmente Martín, que transpira Aprocose por todos los poros de su piel, y que será un gran presidente".

Argente se muestra convencido de la continuidad de los objetivos de la asociación, ya que "durante este tiempo hemos hecho una cultura Aprocose, por lo que se trata de seguir con los objetivos que nos marcamos hace ocho años".

Maciste Argente subraya que "he sido tremendamente feliz siendo presidente de Aprocose, por lo que he de agradecer la confianza de mis compañeros, que ahora me tendrán como un miembro más de la asamblea".

PUBLICIDAD