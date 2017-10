Allianz Seguros traslada su sede social y fiscal desde Barcelona a Madrid

Con las empresas que se han marchado estos días y las que se marcharán la próxima semana como poco se superarán las 2.000 empresas que habran cambiado su sede fuera de Cataluña desde el 1-O. Y que no la líen más porque había unas 2.500 empresas con la escritura preparada para irse de Cataluña sólo pendientes de los registros mercantiles y que se trasladarían si la situación lo requiere.



Yo me piraría de allí cuanto antes porque los separatistas van a gobernar de nuevo y si los separatas no sacan mayoría absoluta tirarán de PODEMOS.