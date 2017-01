Grupo Preventiva ficha a Laura Duque como consejera independiente de Expertia Seguros de Decesos

Laura Duque, drectora del Área Regulatorio y Compliance de Deloitte Legal, y consejera independiente de Expertia Seguros de Decesos.

Grupo Preventiva, dentro de su estrategia de reforzar sus órganos de gobierno, ha incorporado a Laura Duque, drectora del Área Regulatorio y Compliance de Deloitte Legal, al Consejo de Administración de Expertia, Seguros de Decesos.

Laura Pilar Duque Santamaría se incorpora como Consejera Independiente a la filial de Preventiva, en ella, tendrá un papel activo en el desarrollo de la estrategia de la filial de Preventiva, así como en los aspectos de gobierno corporativo y solvencia, según señala el grupo asegurador en un comunicado.

Para Antonio Fernandez-Huerga, presidente de Preventiva, "la incorporación de Laura es coherente con la visión que tiene el grupo de contar con unos órganos de gobierno fuertes y con muy alto nivel de cualificación. Estamos seguros de que hará un gran trabajo y esto reforzará la confianza".

Duque cuenta con una extensa trayectoria académica y profesional, principalmente vinculada al sector asegurador. Es ex subdirectora general de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, organismo en el que estuvo a cargo de proyectos nacionales e internacionales y ha formado parte de diversos comités de EIOPA relacionados con Solvencia II.

Entre enero de 2007 a diciembre de 2012 ocupó las siguientes responsabilidades: Subdirectora General de Ordenación del Mercado de Seguros. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Ministerio de Economía y Competitividad), donde se ocupó de la coordinación del acceso a la actividad aseguradora y operaciones societarias entre compañías de seguros (fusiones, adquisiciones, cesiones de cartera y transformaciones).

Vocal del Consejo de administración de Agroseguro (Agrupación Española de los Seguros Agrarios Combinados) y de su Comisión Ejecutiva; Vocal del Consejo de administración del Consorcio de Compensación de Seguros.

Presidenta del Tribunal de la Oposición al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado en cuatro ocasiones.

Entre 2008 y 2010: Representante español en el Comité de Protección al Consumidor del CEIOPS/EIOPA (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors / European Insurance and Occupational Pensions Authority) de la Unión Europea.

Entre 2004 y 2009: Representante español en el Comité de Estabilidad Financiera del CEIOPS/EIOPA.

Desde 2005 hasta 2012: Representante español en otros foros de supervisores como ASSAL (Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina) y EIOPC de la Comisión Europea.

PUBLICIDAD