Agroseguro y la Junta de Castilla y León firman un convenio de colaboración

El perfeccionamiento de los seguros agrarios se obtendrá el día que acabe el monopolio de AGROSEGURO SA protegido y subvencionado por los políticos.



Para seguir viviendo del cuento no hay nada mejor que impedir la competencia de los agroseguros.



No hace falta perfeccionar ni mejorar nada, solo tumbarse a la bartola y cobrar las primas de los asegurados que no pueden irse a ninguna parte. O sea, lo de ahora.