Escarrer (Meliá): "Asia acapara el 40% de las 63 aperturas que tenemos previstas en dos años"

Meliá conquistó el Mediterráneo, después el Caribe y ahora quiere hacer lo mismo con Asia, donde se concentra más del 40% de los nuevos proyectos que tiene en marcha la compañía. "De los 63 establecimientos que tenemos en nuestro pipeline, 27 se abrirán este año y 16 se ubicarán en Asia. Tenemos un fuerte enfoque en esta región y entre lo que ya está en funcionamiento y lo que tenemos firmado deberíamos llegar a 2020 con 60 establecimientos", explica Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado de Meliá, en una entrevista a elEconomista.

Además de su diversificación de mercados el directivo apuesta también por el modelo de negocio de gestión para fortalecerse ante "los posibles nubarrones" que acechan al sector turístico en este cambio de ciclo en el que se esperan crecimientos "más moderados pero en cualquier caso sostenibles, ya que no podíamos seguir viviendo del tráfico que llegaba por la crisis en los países del norte de África", apunta Escarrer.

Concretamente, de las 63 nuevas aperturas para los próximos dos años, el 98% serán en gestión. "La transformación que hemos hecho de nuestro modelo de negocio nos posibilita ver el panorama con un mayor optimismo".

Hace siete años el 98% del ebitda venía por los hoteles en propiedad, mientras que en 2018 el 32% llegaba ya por la vía de la gestión. "Nuestra intención es llevar estos ratios al 50% y eso creo que no podrá lograrse en menos de cinco años", puntualiza el directivo.

Los hoteles que se operan bajo esta fórmula triplican el margen operativo de los activos en propiedad y, además, "requieren menos necesidades de inversión y por tanto estamos menos expuestos a cualquier crisis financiera o inmobiliaria que pudiera llegar", explica Escarrer, que concreta que la inversión para sus próximas aperturas podría rondar los 15 millones de euros, frente a los 400 millones que han desembolsado para el anterior plan estratégico de 2015-2018.

Con los nuevos establecimientos Meliá se refuerza en el vacacional con proyectos entre los que destacan dos apreturas en Vietnam y otras dos en Cuba, así como un nuevo hotel en México, en Playa Mujeres, y también su primer hotel en Maldivas. "A nivel urbano apostamos por destinos destacados de ocio como el que será nuestro tercer hotel en Londres o los primeros de Ámsterdam y Liverpool".

A pesar de su apuesta por la gestión Meliá no cierra del todo la puerta a los activos en propiedad. "Lo que hemos hecho en los últimos años es reinvertir los alrededor de 100 millones de euros de flujo de caja que tenemos para ir creciendo con un hotel en propiedad al año, siempre que no aumentemos nuestro margen de deuda neta/ebitda, que por tercer año consecutivo va a estar por debajo de las dos veces", concreta Escarrer.

En cuanto a desinversiones, el grupo ha vendido ya la mayor parte de sus activos no estratégicos, si bien, ante el apetito inversor que existe por el mercado hotelero, Escarrer no descarta que se produzcan algunas ventas, de "no más de tres hoteles, a lo largo del primer semestre del año".

Otra de las "claves del éxito" para ser más fuertes en el cambio de ciclo, es, según el consejero delegado de la cadena, apostar por la comercialización propia, una carrera de fondo en la que la compañía lleva años trabajando y con la que ha logrado situarse actualmente en el 30%.