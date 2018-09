Jack Ma cree que su sucesor es "el candidato adecuado" para dirigir Alibaba

Jack Ma, fundador del gigante de comercio electrónico Alibaba, alabó hoy las virtudes del que le sucederá a partir de septiembre de 2019, Daniel Zhang, actual director ejecutivo del grupo, al que calificó como "el candidato adecuado" por tener un pensamiento sistemático y un fuerte liderazgo.

"Él tiene algo que yo no tengo: un pensamiento sistemático y lógico. Necesitamos una persona organizada y sistemática además de con un fuerte liderazgo, y en este sentido es el candidato adecuado", resaltó Ma durante su intervención en el Foro Económico Mundial (el "Davos de verano"), que se celebra en Tianjin (este).

El pasado 10 de septiembre, día en que el magnate chino cumplía 54 años, anunció que dentro de un año delegará la presidencia y dirección de la compañía en Zhang, actual director ejecutivo, ocho años más joven que él.

Sin embargo, aunque tiene claro que no cambiará de idea porque no quiere "morir en una oficina" sino "feliz en la playa", hoy insistió en que nunca se desligará de Alibaba, a la que considera "un hijo pequeño", y estará siempre ahí si surgen problemas.

"Acabo de cumplir 54 años, para internet soy un poco mayor pero soy todavía joven para otros sectores (...) A partir de los 50 tenemos que tener claro qué queremos y qué queremos dejar", insistió Ma, quien no descarta emprender nuevos retos profesionales en la educación -su primera profesión, pues antes era maestro- o incluso haciendo su propio vino.

Ma explicó que cuando creó Alibaba venía de ser profesor y no sabía de marketing. "La única cosa que me ha hecho un buen empresario fue mi experiencia en la educación porque motivaba a mis estudiantes, su talento, y es algo que he cultivado en mi empresa", señaló.

El día en que el empresario anunció su retirada de Alibaba cayó el precio de las acciones de la compañía en Bolsa, algo que Ma dijo que comprende porque "si la gente se hubiera acostumbrado rápido a mi salida significaría que no soy importante", indicó.