Disney usará el universo Vengadores para competir contra Netflix y Amazon

Disney se encuentra preparando el lanzamiento de su propia plataforma de vídeo en streaming bajo demanda, Disney Play. Para hacerlo, la compañía echará mano del estreno más taquillero de la historia, Vengadores: Infinity War, o al menos del universo creado en torno a él.

Según revela Variety, Disney trabajando en un ambicioso plan en el que realizará un grupo de series limitadas centradas en personajes populares del universo cinematográfico de Marvel (MCU) en el que se engloba la popular saga de películas.

Entre ellas, se estaría trabajando en historias centradas en Loki y la Bruja Escarlata, junto con otros superhéroes que aún no han tenido sus propias películas independientes, con lo que aquí habría que descartar a Iron-Man, Thor, Capitán América o Pantera Negra.

Sin embargo, el gran punto a favor de las nuevas series de Disney Play sería que éstas estarían protagonizadas por los actores de la gran pantalla. De este modo, Tom Hiddleston y Elizabeth Olsen volverían a ponerse en la piel de sus respectivos superhéroes.

Las series, que pese a tener un alto presupuesto no se acercarían al que tienen las películas, rondarían entre los 6 y 8 capítulos y se espera que el productor Kevin Feige, responsable de los grandes títulos del MCU, se implique de alguna forma en el desarrollo de los títulos.

Actualmente Disney tiene acuerdos con otras plataformas con las que ha creado series en torno al universo Marvel. En concreto, con ABC ha trabajado para lanzar Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter e Inhumans; con Netflix tiene Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher, mientras que con Freeform y Hulu ha desarrollado Runaways, Cloak & Dagger y New Warriors. Eso sí, se espera que este contenido pueda convivir con los nuevos lanzamientos de Disney Play, pues pese a que la compañía de Bob Iger retirará su contenido de Netflix, series como Jessica Jones no formarán parte de la medida.