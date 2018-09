De excursión a la luna: SpaceX vende el primer billete para orbitar el satélite

Elon Musk suele estar en las nubes. Los inversores y la junta de Tesla no son partidarios de que su CEO tenga más su mente puesta en el espacio que en la tierra, pero él está empeñado en alcanzar Marte en algún momento. Y parece que ha dado otro paso en ese sentido: la compañía aeroespacial que preside, SpaceX, ya ha vendido su primer billete para orbitar la luna.

El proyecto se hará con el cohete BFR, que aún está en fase de desarrollo y con el que no se ha realizado ninguna prueba, por lo que este primer vuelo no tendrá lugar en un corto o medio plazo.

SpaceX dio a conocer escasa información del viaje a través de su cuenta en la red social Twitter, un lanzamiento que consideran "un importante paso hacia permitir el acceso para las personas de a pie que sueñan con viajar al espacio".

SpaceX has signed the world's first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who's flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk