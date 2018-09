El Gobierno mantiene la fecha para el fin del carbón en diciembre

Rafael Daniel Valladolid

Definitivamente, la minería del carbón tiene fecha de caducidad: diciembre de este año. El documento que ayer por la mañana presentó el Ministerio para la Transición Ecológica a los sindicatos "solo tiene como objetivo cerrar y liquidar el sector de la minería del carbón sin generar ninguna alternativa", según Comisiones Obreras (CCOO).

La ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, que dio plantón a los sindicatos, no parece dispuesta a pelear en Europa una moratoria para el cierre de las minas no rentables, previsto para finales de año, principal petición del sector y de las Comunidades con actividad minera al Gobierno. Para CCOO, "la pérdida de empleo y la desaparición del sector de la minería del carbón no puede seguir siendo, ni un minuto más, el principal objetivo de las propuestas del Ejecutivo socialista".

Desde UGT FICA reiteraron la urgencia de dotar al sector de un nuevo Marco para la Minería del Carbón Autóctono y las Comarcas Mineras que tenga vigencia hasta el año 2027, y la defensa de una participación suficiente del carbón nacional en el mix de generación eléctrica, por ser necesario tanto como energía de respaldo, como para garantizar la seguridad de suministro y la estabilización de los precios de la energía complementariamente al desarrollo de las fuentes de energías renovables.

Desde Castilla y León se lamentó el "destrozo" a la minería y las térmicas por el "capricho" de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de "ponerse una etiqueta verde" para anticipar los cierres de explotaciones diez años sobre los previsto por la Unión Europea, según señaló la portavoz del Gobierno regional, Milagros Marcos.

"La Junta no entiende ni comparte la posición delEjecutivo", ya que "no hay motivo ni está justificado" que la ministra quiera que se adelante el cierre previsto por la UE", añadió.