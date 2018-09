Rectificación del IE: dice que no quiere el Complejo Velázquez

El Instituto de Empresa (IE) ha apelado al artículo 2 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, sobre el Derecho de Rectificación, para realizar una serie de desmentidos y aclaraciones a las informaciones publicadas por este diario en agosto y septiembre sobre su presunto interés por adquirir o alquilar los seis edificios que conforman el Complejo Campos Velázquez, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). El IE ya ocupa tres de ellos.

Respecto al artículo publicado el miércoles 29 de agosto bajo el título El fichaje de Begoña Gómez por el IE esconde su interés por la sede de la SEPI, la escuela ha negado cualquier vinculación entre dicha contratación y sus planes de futuro y ha solicitado que se publiquen las siguientes afirmaciones: "Instituto de Empresa no ha pujado ni ha manifestado interés por la sede de la SEPI"; "ni Instituto de Empresa ni sus directivos han mostrado nunca interés en alquilar o comprar los seis edificios del Complejo Campos de Velázquez"; "Instituto de Empresa no ha realizado ningún intento para ganar espacio en el Complejo Campos Velázquez tras el cambio de Gobierno"; "Instituto de Empresa no lleva años tratando de alquilar todo el complejo Complejo Campo Velázquez y no ha presentado ninguna oferta para la adquisición del mismo"; "No existe ninguna relación entre ninguna contratación por parte de Instituto de Empresa y sus inexistentes negociaciones con la SEPI para comprar o alquilar espacio en el Complejo Campos Velázquez" y que "Instituto de Empresa no ha realizado ninguna contratación para agilizar homologaciones de títulos con las universidades africanas".

En cuanto al artículo publicado por este diario el pasado 4 de septiembre bajo el título La SEPI estudia la venta del Complejo Velázquez que quiere comprar el IE, que aparece en portada como La SEPI cede ante la presión del IE y estudia la venta de su sede, la escuela quiere aclarar que el "Instituto de Empresa no ha manifestado interés en querer comprar el Complejo Campos Velázquez de SEPI", que "no ha presentado nunca oferta de compra o adquisición sobre el Complejo Campos de Velázquez" y que "no ha contactado ni ha ejercido presión sobre la SEPI para la compra de su sede".