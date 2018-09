El jefe de la SGAE: "No hay nada ilegal, soy inocente"

José Miguel Fernández Sastrón comparecía el jueves en una rueda de prensa para aclarar las dudas de su imputación en el 'caso Rueda'.

El presidente de la SGAE defendefendió y reiteró en númerosas ocasiones su inocencia, mostrándose sorprendido por la llamada del juez que le imputa, a él y a otros siete socios de la entidad, por el presunto fraude de 100 millones de euros en el cobro de derechos de autor por piezas musicales emitidas en televisión, en una práctica conocida como 'La Rueda".

"No sé porque me llama no tengo ninguna pista, no he hecho nada ni irregular ni ilegal, pero me alegro de ir a aclarar las dudas que tenga el juez" afirmaba Sastrón.

Acudirá el día 4 de octubre con su abogado particular, insistiendo en que su declaración no tiene ninguna vinculación con su presidencia de la SGAE. Debido a que el proceso señala al periodo comprendido entre los años 2005-2012, y él accedió a la presidencia después.

Sastrón cree que La Rueda es un espacio de autores y dice desconocer si alguien se ha lucrado

Sastrón defendió la actividad de 'La Rueda' argumentando que no se trata de una actividad criminal como algunos señalan, sino que es simplemente un espacio de autores. "Si alguna persona se ha lucrado, o a cometido algún abuso a través de su cargo, lo desconozco".

Afirmó la existencia de una auditoria aprobada por el consejo, que todavía se encuentra en las primeras fases y que los resultados serán publicados. El presidente de la SGAE habló de los posibles abusos, y que la manera de erradicarlos es la imposición de límites fijados mediante la ley. Ya que con las normas de la entidad es insuficiente. "Está en manos del gobierno, hacen falta límites, y su aplicación es fácil. Con una buena legislación que proteja a lo más importante, al autor".

También habló de su enfrentamiento con el ministro de Cultura, José Guirao, insistió en la desinformación del ministro, y que en la reunión dejó clara su intención de realizar cambios bajo los estatutos, pero el ministro vió que era un proceso largo y propuso las elecciones.

El voto electrónico y la denuncia de más de 200 autores también fue objeto de pregunta de los periodistas allí presentes.

Sastrón dejo claro que la SGAE funcionaba al igual que las elecciones españolas: puede votarse de forma presencial, o también existe la opción del voto por correo.

Señaló que el voto electrónico no había sido empleado nunca por ningún socio, a pesar de que está contemplado por los estatutos.

"A día de hoy no existe en las elecciones generales en España la opción del voto electrónico, al igual que en las votaciones de la SGAE se permite el voto por correo y el presencial, y sin embargo no se acusa a las primeras de falsa democracia, siendo el mismo sistema. El socio vendrá a votar o echará una carta en el correo como se ha hecho siempre".

Respecto a la candidatura de Teddy Bautista, Sastrón ni confirma ni desmiente, ya que según él no tiene acceso a las candidaturas y apeló a la importancia del aval de los socios que son los que decidirán. Eso sí, dejó claro que Bautista no se había personado en la SGAE.