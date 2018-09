Indra implanta su modelo de banca digital en Argentina a través de Wilobank

Indra ha implementado su modelo de banca digital en el desarrollo de Wilobank, el primer banco nativo digital de Argentina.

El modelo de Indra, que ha ejercido como socio tecnológico de Wilobank, tiene como clave la combinación del "tradicional liderazgo en la provisión de tecnologías para el sector financiero de la compañía" con la aportación de Minsait, su unidad de transformación digital, "en forma de productos disruptivos y equipos de especialistas".

Indra afirma que crear un banco digital de la nada "no es fácil" y hacerlo en un tiempo récord, como ha sido este caso, "supone ya un hito". "Y si esto ocurre en un país como Argentina, donde en los últimos 30 años no se ha puesto en operación ningún banco (digital o no) la cosa ya adquiere otras connotaciones", incide.

Sin embargo, agrega que estos son solo algunos de los desafíos a los que se ha tenido que enfrentar la unidad de Servicios Financieros de Indra en lo que ha sido la creación, desarrollo y lanzamiento del primer banco nativo digital de Argentina, que ha debutado con éxito al lograr más de 13.000 altas de clientes durante los dos primeros meses de operación.

Con un planteamiento basado en la tecnología y la experiencia diferencial de los usuarios, Wilobank no tiene cobertura a través de sucursales propias ni se apoya en redes de sucursales de otro banco, como hacen otras entidades digitales.

La propuesta argentina ofrece una experiencia de cliente "100% digital, innovadora y segura", que se materializa en un paquete de productos que ninguna otra entidad financiera, al menos en el país, ofrece a sus clientes desde el primer día. Esta oferta está compuesta por una cuenta corriente, una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito y un préstamo preconcedido, lo que supone una gran novedad en la práctica bancaria de Latinoamérica.

"Wilobank es un banco del siglo XXI para clientes del siglo XXI. Sin tecnologías heredadas ni compromisos adquiridos: un banco eficiente, seguro, cercano y que permite realizar todo tipo de operaciones desde un simple teléfono móvil", explica el director global de Servicios Financieros de Indra, Borja Ochoa.

Soluciones digitales

Indra subraya que todo en la oferta y operativa del banco gira en torno a soluciones digitales, incluidos la captación digital de los clientes, su relación con ellos o su modelo de alta y baja en cuestión de minutos rápido y transparente. "Se trata de un factor diferencial que redunda en una experiencia de cliente excepcional", incide.

En este sentido, la solución de alta de Indra ('digital onboarding') facilita que cualquier usuario, con la simple ayuda de su teléfono móvil, pueda darse de alta como cliente en el banco de forma segura y en solo pocos minutos. No se requiere ningún tipo de intervención externa y el proceso, que es pionero en el país, cumple con toda la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina.

Todos los productos y servicios de la entidad se construyen sobre la plataforma bancaria de Indra, que permite al banco operar de forma ininterrumpida las 24 horas del día los 365 días del año.

En este sentido, las soluciones tecnológicas y de negocio que Indra ha desarrollado para Wilobank incorporan funcionalidades avanzadas de ciberseguridad y biometría, cuyo cometido es proporcionar al cliente un proceso seguro y al mismo tiempo identificar de forma automática posibles intentos de fraude.

"Impulsar la creación desde cero de un banco 100% digital nos ha permitido comprobar la eficacia de nuestro innovador modelo, que facilita la gestión totalmente digital de una entidad y favorece e impulsa la transformación digital del sector bancario", resalta Ochoa.