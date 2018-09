El alemán Manfred Weber confirma su candidatura para suceder a Juncker al frente de la Comisión Europea

Alemania confirma los rumores. El político alemán de centroderecha Manfred Weber (CSU), actual presidente del grupo popular europeo (PPE) en la Eurocámara, se ha postulado oficialmente para sustituir al luxemburgués Jean-Claude Juncker, que se irá en octubre de 2019 que viene tras cinco años en el cargo, al frente de la Comisión Europea.

"Deseo ser el candidato de PPE en las elecciones europeas de 2019 y convertirme en el próximo presidente de la Comisión Europea. Europa necesita un nuevo comienzo y más de democracia", señaló Weber a través de su cuenta de Twitter.

I want to become the @EPP's lead candidate for the 2019 European Elections and be the next President of the European Commission. Europe needs a new beginning and more democracy. #Spitzenkandidaten 3/3