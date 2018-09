Hesperia contrata a JP Morgan para buscar una alternativa mejor a la oferta de Minor sobre NH

El Grupo Hesperia ha contratado a JP Morgan como asesor para explorar las opciones de su participación del 8,1% en el capital de NH Hotel Group sobre la que Minor ha lanzado una OPA, entre las que se contempla buscar inversores para "impulsar una alternativa mejor" que compita con la plantada por el grupo tailandés.

El encargo realizado por Hesperia al banco de inversión JP Morgan, que también asesoró al grupo inversor chino HNA cuando entró en NH en 2013, es "muy amplio" y abarca desde la valoración de la operación como tal para analizar si acudir o no a la oferta hasta buscar inversores para "impulsar una oferta competitiva" que supere la planteada por el grupo tailandés.

Las mismas fuentes reconocen la dificultad y el "margen bastante estrecho" para poder impulsar una alternativa a la OPA de Minor, teniendo en cuenta que el grupo tailandés controla más del 45% de NH y que tendría que producirse en las próximas semanas. Desde Hesperia han evitado hacer comentarios al respecto de este asunto.

En este sentido, cabe recordar el fallido intento de Hyatt de lanzar una contra OPA de la que desistió en apenas tres días y la operación truncada de Barceló (que ofrecía 7,08 euros por título).

Hesperia siempre dijo que el precio de 6,3 euros por acción (descontado el dividendo) ofrecido por Minor era insuficiente, tal y como evidenció en la última junta de accionistas, además entiende que tampoco ofrece un proyecto industrial potente de desarrollo del negocio.

Tampoco ve con buenos ojos Hesperia que el acuerdo entre NH y Apple Leisure anunciado en mayo para posicionarse en el segmento vacacional, donde la cadena tiene menor peso, haya quedado en paréntesis una vez que el grupo tailandés ha entrado en el consejo de administración.

MINOR CONTROLA YA EL 45,3% DE NH.

De hecho, Minor International (MINT), matriz de Minor Hotels, ha adquirido este martes otras 500.000 acciones de NH Hotel Group, representativas de otro 0,1275% adicional de la española, a un precio de 6,295 euros por título, y controla ya el 45,33% del capital de la española, a través de MHG Continental Holding, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La OPA de Minor, aceptada a trámite por la CNMV el pasado 19 de julio y aprobada por la junta de accionistas del grupo tailandés, se espera completar de octubre, según el calendario manejado, y aún está pendiente de aprobación por parte del supervisor bursátil.

El consejo de administración de NH ha encargado a Bank of America que elabore un informe de evaluación de la oferta de la OPA de Minor. Mientras tanto en junio, el máximo órgano de NH ya dijo que el precio de la oferta de Minor por la cadena no satisface el valor del grupo al no ofrecer una prima de control atractiva sobre su valoración en el mercado, con lo que es de esperar que actúe en consecuencia.

Los analistas recomiendan a los accionistas minoritarios no acudir pues dispondrán de un activo líquido y con una rentabilidad por dividendo razonable. Los títulos de la cadena hotelera española siguen anclados en el entorno de los 6,3 euros (hoy cedieron un 0,08% y cerraron a 6,28 euros).