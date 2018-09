Los billetes básicos de las grandes 'low cost' europeas permiten embarcar con al menos una maleta de mano

Los billetes de easyJet, Norwegian y Eurowings permiten embarcar con al menos una maleta de mano de alrededor de 55x40x25cm sin tener que pagar ninguna tasa adicional. De esta manera, Ryanair será la única entre las grandes aerolíneas 'low cost' europeas que no incluye esta opción en su billete básico a partir de noviembre, permitiendo solo subir a cabina una bolsa o maletín pequeño de forma gratuita.

La política de equipajes de easyJet --la segunda aerolínea de bajo coste en Europa por volumen de pasajeros tras Ryanair-- sí que contempla subir a cabina con una maleta de mano (56x45x25 cm) sin límite de peso.

Eso sí, la británica solo admite un segundo bulto, consistente en un bolso de mano (45x36x20 cm, a los titulares de la tarjeta easyJet Plus o a los que paguen la tarifa 'Flexi' --que puede significar un sobreprecio de hasta 100 euros--, que aporta una serie de ventajas, entre ellas subir una pieza extra al avión.

Concretamente, esta citada tarifa de esyJet permite elegir asientos en las zonas 'Up Front', cercana a la puerta de embarque, y 'Extra Legroom', con más espacio para las piernas, que permiten llevar este equipaje adicional. Se puede elegir asiento en una de estas zonas sin pagar la tarifa 'Flexi' por 25,49 euros para la zona 'Extra Legroom' y 21,99 euros para la 'Up Front'.

Norwegian, tercera aerolínea de bajo coste de Europa, también incluye en sus billetes básicos 'Low Fare' el derecho a subir una maleta de mano (55x40x23 cm), y además un bolso pequeño (25x33x20 cm), siempre que no superen los 10 kilos en total.

La cuarta 'low cost' en número de pasajeros de Europa es Eurowings, del grupo alemán Lufthansa, que ofrece también la opción de embarcar con una maleta de 55 x 40 x 23 cm con su billete básico y con una "pieza de equipaje personal" de 40x30x10cm, aunque advierte de que el peso de la primera no puede superar los 8 kilos.

LAS 'LOW COST' ESPAÑOLAS.

En cuanto a las aerolíneas de bajo coste españolas, Iberia Express, del grupo IAG, sigue la misma política que Norwegian, y permite con su billete básico en 'turista' subir una maleta de 56x45x25 cm (sin concretar peso) y una pieza más, que solo podrá ser "un bolso de señora pequeño o una cartera pequeña", "un ordenador portátil", "una cámara fotográfica o de video pequeña" o "un bolso para bebes", en el caso de que se embarque con un niño.

La catalana Vueling, otra 'low cost' del grupo hispano-británico, sí que estipula que el peso máximo de la maleta de mano (55x40x20 cm), no debe superar los 10 kilos. Asimismo, al igual que su compañera de grupo, permite subir con un bolso o maletín pequeño con unas medidas máximas (35x20x20 cm).

En cuanto a LEVEL, la 'low cost' de IAG con base en Barcelona y Orly incluye en todas las tarifas un artículo de equipaje de mano y otro artículo personal, que debe caber debajo del asiento de delantero la pieza principal debe ajustarse a unas dimensiones máximas (56x45x25 cm).

Por último, Volotea, con sede social en Asturias, permite como el resto de las 'low cost' embarcar con una maleta (en su caso de unas medidas de 55x40x20 cm), así como con una bolsa de mano (35x20x20 cm). Además, es la única que incluye en el precio la facturación de una maleta de 20 kilos.

Todas las aerolíneas analizadas advierten de que, por motivos de espacio, es posible que tengan que llevar a la bodega el equipaje de mano, aunque aclarando que no se pagará ningún cargo por ello.

DIRECTRICES DE BUENAS PRÁCTICAS.

La decisión de Ryanair, tomada la pasada semana, puso en alerta a asociaciones, organismos e instituciones. De hecho, las dos principales asociaciones de consumidores, OCU y Facua, afirmaron que la propuesta incumple el artículo 97 de la Ley de Navegación Aérea, algo que la Agencia de Seguridad Aérea (AESA) está estudiando.

La Comisión Europea ha solicitado información a las autoridades irlandesas sobre la nueva política de equipaje de Ryanair con el fin de determinar si se ajusta a la legalidad europea.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la patronal que aglutina el 83% del tráfico mundial, explica en su web que son las aerolíneas las que deciden sobre la política de equipajes y las tasas, aunque ofrece un conjunto de buenas prácticas con una serie de directrices sobre cómo se debe gestionar el equipaje.

Estas directrices aconsejan que las maletas consideradas de mano, que no se tienen que facturar, no sobrepasen los 56x45x25 cm incluyendo las ruedas, asas, bolsillos laterales etc. El peso aconsejado puede variar, comenzando desde los 5 kilos.