El vaivén en bolsa de Dia seguirá hasta la presentación del plan estratégico

Parecía que la cotización de Dia se había beneficiado del nombramiento de Antonio Coto como nuevo consejero delegado en sustitución de Ricardo Currás, pero después de enlazar tres jornadas al alza el valor ha vuelto a caer con fuerza hasta perder prácticamente todo lo recuperado con este impulso.

El cambio en la cúpula de la compañía parece no ser suficiente para los mercados, ya que los títulos descienden sin tregua desde el miércoles hasta situarse en 2,044 euros ayer, cuando volvieron a liderar los retrocesos del IBEX 35 (-4,80 %).

El valor registró el pasado 2 de agosto su mínimo histórico con 1,8415 euros por acción coincidiendo con un rumor que apuntaba a un hipotético interés de Amazon por la compañía, y su capitalización actual es de 1.336,4 millones de euros, lo que supone una caída del 51,23 % del valor en lo que va de año.

Según analistas consultados por Efe, nada apunta a que esta tendencia vaya a revertir hasta la presentación del nuevo Plan Estratégico de la compañía -que se espera para el próximo mes de octubre-, y la previsión es que se mueva entre los 1,90 y los 2,40 euros por acción.

El grupo de distribución español sufre en los últimos 18 meses un problema de márgenes que ha derivado en un problema de modelo que tanto analistas como inversores esperan que se clarifique pronto.

"Le conviene clarificar la estrategia. Que se sepa por dónde va. Si va por márgenes, si va por cuota de mercado, si apuesta por centrarse en España o por diversificar y mejorar en otros países. Algo que ha tenido pendiente en estos últimos años", considera el director general de Análisis de GVC Gaesco Beka, Victor Peiro.

El director general de Análisis de GVC Gaesco Beka piensa que el futuro se enfocará a potenciar las ventas 'online', en la medida de lo posible con acuerdos, y a mejorar la experiencia del cliente, algo que pasa por ofrecer más calidad en las tiendas y atraer a un tipo de comprador que, en estos momentos en los que la economía se recupera, no buscan sólo precios bajos, sino también servicios.

Pero conseguir aumentar la calidad no es tarea fácil.

"El reposicionamiento en distribución es muy lento. Además, hay muchos supermercados franquiciados y no puedes obligarles de repente a invertir un montón de dinero. Es un tema que se hace paso a paso", apunta.

Desde Renta 4 creen que el plan estratégico pondrá el foco en la expansión de las ventas comparables (también llamadas 'like for like'), lo que exigiría un incremento del capex (gasto en bienes de equipo que genera beneficios para una compañía) y podría aumentar los niveles de deuda y deteriorar aún más los márgenes en Iberia.

"Además, con el fin de evitar incrementos de deuda, podríamos ver medidas relacionadas con el dividendo o desinversiones como la anunciada puesta en venta de la enseña Max Descuento", apunta Ana Gómez, analista de Renta 4.

El director de inversiones de ATL Capital, Ignacio Cantos, considera que, si finalmente Dia apuesta por una inversión fuerte en sus tiendas e incluso entra en guerra de precios, podría recortar el dividendo a la mínima expresión o incluso anularlo para no endeudarse, una decisión que no gustaría a los mercados.

Todas estas consideraciones llevan a los analistas a creer que el valor seguirá presionado por las posiciones cortas, que actualmente se sitúan en el 20,85 %, la cifra más alta en lo que va de año, según el último informe difundido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).