Mercadona lanza 'Listo para Comer', el servicio con el que ofrece comida preparada para llevar

'Listo para Comer'. Así se llama el nuevo servicio de Mercadona de comida preparada para llevar. Siguiendo los pasos de otras firmas del sector como Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo o Dia, la cadena valenciana ha puesto hoy en marcha esta prestación en su tienda de Burjassot (Valencia).

Este establecimiento será durante los próximos meses el campo de trabajo de cara a que en 2019 se implante 'Listo para Comer' en toda la cadena. En este proyecto, que se pensó hace un año, la compañía ha invertido un millón de euros en formación, maquinaria e instalaciones.

¿Que hay en este mostrador? Mercadona explica de la mano de Mariló Gómez, encargada del proyecto, que partiendo de sugerencias, ideas y necesidades concretas han fabricado un surtido inicial que cuenta con un total de 40 platos distintos que pueden personalizarse en algunos casos, como el de las ensaladas, pizzas o pastas.

Todo ello, detalla Gómez, ha sido posible gracias a multitud de sesiones de trabajo en las que han participado 800 clientes, a los que la cadena denomina jefes. "Un ejemplo de cómo nos ha ayudado la colaboración de nuestros clientes se ve reflejado en el cambio final que hicimos en uno de los platos, las lentejas, gracias a las indicaciones de una de nuestras clientas, que nos decía que no solían comer las lentejas con pimiento y finalmente al realizar más pruebas la receta tenía mejor resultado y llegábamos a más jefes quitándole el pimiento", destacan desde la cadena a modo de curiosidad.

¿Cómo surge la idea? La responsable del proyecto 'Listo para Comer' explica que desde hace un tiempo en la línea de cajas había muchos clientes que cuando pasaban con los tuppers que acababan de comprar preguntaban cuándo habría comida recién hecha para llevar.

"Hay días que no tengo tiempo"; "Siempre acabo comiendo algo sencillo como una pasta, pero me gustaría comer platos más elaborados, como un arroz al horno"; "Este fin de semana no me apetecía cocinar", son algunos de los comentarios de los usuarios recogidos de por la cadena.

Y así, a partir de estas súplicas, Mercadona se puso manos a la obra con Gómez y un equipo de nueve personas, todas ellas promocionadas internamente y con vocación por la cocina.