El motor triplica las automatriculaciones en agosto para sortear la tasa ambiental

El sector del automóvil está a un paso de cerrar su mejor mes agosto desde el año 2006, cuando se matricularon 100.000 vehículos. En un momento marcado por la ofensiva contra el diésel y las limitaciones al coche privado, las matriculaciones se han disparado un 40% en lo que va de mes (datos a 23 de agosto) hasta los 58.562 turismos y las previsiones del sector es que éstas se aceleren en los próximos días hasta superar el récord de hace doce años.

El fuerte crecimiento vivido hasta la fecha es especialmente significativo porque esconde la estrategia puesta en marcha por concesionarios y fabricantes para sortear el nuevo impuesto medioambiental, que afectará al 70% de las nuevas matriculaciones (el actual grava al 20% de los coches vendidos). Esta subida está ligada a la entrada en vigor del nuevo ciclo de homologación de emisiones contaminantes WLTP, que entrará en vigor el 1 de septiembre.

Con el cambio legislativo a las puertas, las redes comerciales y las marcas han triplicado las automatriculaciones de los vehículos que tienen en stock para luego poder venderlos en los mismos concesionarios como coches de kilómetro cero con descuentos de hasta 5.000 euros.

En concreto, dentro del canal de venta a empresas, que acumula un alza total del 80% en lo que va de mes, en concreto las automatriculaciones de los concesionarios, conocidas como tácticas, han crecido un 189% hasta los 9.646 turismos, suponiendo un 45% del total. Unos niveles poco vistos en agosto, un mes tradicionalmente plano. A su vez, la rama de ventas a empresas y autónomos ha subido el 45%.

"Las marcas tienen que sacar el stock homologado según el actual procedimiento porque a partir de septiembre no los podrán matricular. Es atípico que crezcan tanto en agosto pero se explica porque algunas marcas están automatriculando para luego poder venderlos como segunda mano", explican fuentes del sector a este diario. No en vano, la nueva norma sólo permitirá vender a partir de septiembre un 10% de los vehículos que no estén homologados con el sistema WLTP, que, al ser mucho más exigente, obliga a muchos más modelos a pagar el impuesto de matriculación. La marca que más coches ha automatriculado en los últimos 23 días es la surcoreana KIA con 4.619 unidades, 44 veces más que en agosto de 2017. Fiat se sitúa en segundo lugar con 1.300 automatriculaciones, once veces más que el año pasado.

Ofertas de hasta un 40%

En este sentido, otras fuentes consultadas por este diario llaman la atención sobre el aumento del 130% de las ventas en el mercado de alquiladoras. Las empresas que se dedican al rent a car renuevan o amplían sus flotas en los meses previos a la temporada alta, como por ejemplo junio, cuando las matriculaciones de vehículos nuevos crecieron un 31,3%, por lo que un acelerón de este calibre en agosto implica acuerdos con sus proveedores para dar salida al material en stock. Lo normal es que estas flotas sean recompradas por las marcas. En este punto, Fiat es la que más coches ha vendido a las empresas alquiladoras con 810 turismos, casi cuatro veces más que en agosto de 2017.

Las ventas a particulares son las que menos han subido este agosto aunque sigue siendo el principal mercado y ha acelerado su crecimiento con respecto a junio o julio, cuando mejoró un 1,6 y un 10,2% respectivamente. Así, en un mes tradicionalmente flojo en ventas, las familias han comprado 33.186 vehículos, un 15,23% más que en el mismo mes de 2017.

Y es que la nueva normativa de Europa también está conllevando el lanzamiento de ofertas muy apetitosas (descuentos de hasta el 40%) por parte de marcas y vendedores para quitarse el stock de vehículos y, sobre todo, para dar salida a los diésel, que han sufrido un fuerte ataque por parte del Gobierno y cuya venta a particulares se ha desplomado.

En total, las matriculaciones han crecido un 40% en lo que va de mes hasta los 58.562 turismos, siendo el agosto que más ha crecido desde 2012 y el mes con más subida este año. En julio ya se notar las automatriculaciones, con un alza del 19%. De enero a julio, las matriculaciones han subido un 11%.