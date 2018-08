Facua denuncia que ING aún no ha devuelto los cargos duplicados en las cuentas de sus usuarios

Facua-Consumidores en Acción ha tachado de "intolerable" que ING aún no haya devuelto los cargos duplicados en las cuentas de los usuarios, una incidencia que la entidad comunicó el jueves y que aseguró que solucionaría "cuanto antes".

Según ha denunciado Facua en un comunicado, ING "no ha dado respuesta aún a los afectados", tras más de 20 horas desde el inicio del problema, y ha recordado que debe anular las comisiones que se hayan podido cobrar por descubierto.

Facua también ha reprochado que el chat y el teléfono que ING ofrece para dar atención inmediata al cliente se mantienen sin funcionamiento desde la tarde de ayer, cuando saltó la alarma de los cobros indebidos.

"Si has visto cargos duplicados en tu tarjeta no te preocupes, se trata de una incidencia y ya estamos trabajando para solucionarlo cuanto antes. No necesitas realizar ninguna gestión adicional, te mantendremos informado", señalaba ING en su cuenta de Twitter.

"No es de recibo", ha indicado la asociación, "que desde la entidad no se hayan explicado aún los motivos de este tremendo error pero sí hayan enviado mensajes a los usuarios que han quedado en descubierto instándoles a 'regularizar la situación lo antes posible' por cargos indebidos de, incluso, miles de euros".

De esta manera, Facua ha instado a la entidad a solucionar la incidencia "inmediatamente" y a devolver las cantidades cobradas indebidamente a los usuarios, y ha recordado que los consumidores afectados deben reclamar el reintegro íntegro del cobro duplicado, así como la anulación de las comisiones que hayan podido ser aplicadas por los descubiertos en las cuentas.