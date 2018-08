'Live like a local', el triunfo de un eslogan que ha dinamitado el turismo

La experiencia turística de lo local ('Live like a local') está provocando saturación en algunas zonas que no están preparadas para estos flujos, lo que conduce, a su vez, a buscar alternativas, como pueden ser la creciente tendencia de alquileres turísticos, que acaban generando malestar entre los residentes en los destinos, según el informe 'Tendencias en viajes: Live like a local y saturación turística' de Ostelea, School of Tourism & Hospitality.

La industria turística ha transformado las tendencias socioculturales desde la mitad del siglo XX, convirtiéndolas en prácticas de consumo y productos turísticos. En la actualidad está en auge el turismo 'slow', que promueve el turismo sensorial, de bienestar y de lentitud, pero, según Ostelea, está poniendo en riesgo a aquellos destinos que no están preparados para recibir flujos turísticos y desestabilizando la configuración urbana y social propia.

Además, el "círculo vicioso del malestar turístico" se activa cuando, para encontrar solución al turismo de masas y la saturación se promocionan ofertas alternativas que suelen incentivar el contacto con las comunidades de acogida. Este hecho se suele producir en destinos cuya evolución y desarrollo turístico presentan altos grados de madurez.

Masificación de las ciudades

El caso de los alquileres turísticos es una de las tendencias que más está suscitando el descontento por parte de las ciudades anfitrionas ya que, enmarcado dentro del turismo 'peer to peer' (de igual a igual), ofrece a los usuarios un servicio económico, cómodo y que permite la interacción con los locales y la inmersión en la cultura local, pero está masificando los centros de las ciudades y provocando un aumento del precio de los alquileres residenciales.