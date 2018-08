El Ibex 'salva' sus ingresos gracias a la evolución del negocio en España

La tensión en el mercado de las divisas ha impactado de lleno en los resultados de las grandes cotizadas españolas. La fortaleza del euro ante el dólar, el real brasileño o el peso mexicano ha lastrado los ingresos internacionales de más de la mitad de las firmas del Ibex durante el primer semestre del año, convirtiendo así al mercado local en el único salvavidas disponible para amortiguar el golpe. Y es que, la inestabilidad internacional, la amenaza de una guerra comercial, el freno de las grandes economías de América Latina (el PIB de Brasil cayó el 0,13% en el primer trimestre de 2018) y la recuperación de Europa presionaron el mercado de las divisas en favor del euro. Así, los ingresos agregados del selectivo han conseguido registrar un alza del 1,54% a los 210.379 millones gracias a España, donde la facturación ha subido un 4,85% a los 71.416 millones.

Pese a que el mercado nacional supone algo más de un tercio de las ventas de las grandes cotizadas españolas, su mejora ha conseguido compensar el frenazo del negocio internacional, que ha registrado un descenso del 0,1% hasta los 138.962 millones. En el agregado no se incluye a Inditex porque no ha presentado resultados al tener un año fiscal distinto y tampoco a Arcelor Mittal porque no desagrega los datos de España.

Las ventas fuera de España registrarían fuertes alzas de no ser por la crisis de las divisas

Casi todas las compañías coinciden en asegurar que si se elimina el efecto de la crisis de las divisas las ventas fuera de España habrían registrado alzas de hasta doble dígito. Por ejemplo, ACS explicó que las ventas del área de construcción, que son su principal fuente de ingresos, habrían crecido un 10,8% si se elimina el impacto de las variaciones de los tipos de cambio. Con efecto de la debilidad del dólar ante el euro y el resto de las principales monedas de América Latina, las ventas del área subieron el 1,9%. Así, los ingresos en España de la firma de Florentino Pérez mejoraron un 13,2% gracias a la reactivación del sector de la construcción y de los servicios (ha logrado varios contratos en nuestro país) mientras que fuera de nuestras fronteras apenas registró un alza del 0,64%.

En esta línea, los ingresos de Indra en el primer semestre crecieron un 6% gracias a que el buen comportamiento de España (+ 16%), que supone la mitad del negocio del grupo, ha compensado la caída del 2,85% que registra en el mercado internacional. Según explica la compañía que preside Fernando Abril-Martorell, si se elimina el impacto del mercado de las divisas, los ingresos en América habrían subido un 6% y en Asia, África y Oriente Medio la mejora sería del 2%. Las ventas semestrales del grupo se han visto impulsadas también por la compra de compañías.

En el caso de Ferrovial, la mejora del 5,5% de las ventas en España por el aumento del tráfico en las autopistas y el área de servicios no ha podido compensar el impacto de la debilidad de las divisas, que ha llevado a su negocio internacional a retroceder el 4,3%. Por ejemplo, la facturación de la división de autopistas ha caído el 5% por la debilidad del dólar (EEUU aporta el 50 de los ingresos) ya que si se elimina el efecto habría aumentado el 14%. La firma catalana Grifols, Telefónica y Viscofan también han registrado una mejora de los ingresos de su negocio en España mientras que fuera de nuestras fronteras han visto como la fortaleza del euro lastraba su facturación a la hora de convertirla. Dentro del sector bancario, que tiene mucho en el Ibex, el Santander ha visto mejorar sus ingresos por intereses un 24% en nuestro país por la incorporación del Banco Popular mientras que fuera han retrocedido un 9,5%. En este punto, hay que tener en cuenta que la entidad de Ana Botín tiene una gran presencia en Brasil y México. El euro se apreció el 20,3 y el 9,7% respectivamente con respecto a ambas divisas en el primer semestre del año. En el caso de dólar, que se ha cambiado su comportamiento, el euro se apreció el 12%.

Aunque en líneas generales el negocio en España ha mejorado, Dia ha registrado su peor semestre desde que salió a cotizar, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Las ventas en España cayeron un 5% por el cierre de superficies y el menor consumo de helados, según explica la firma, y fuera les ha afectado las divisas y la huelga de transportistas en Brasil. "En el segundo semestre, el selectivo podría verse afectado en función de las políticas arancelarias de Trump y lo que pase con el Brexit. También hay que estar muy atento a la crisis turca, que dañará al BBVA", explican desde el mercado.