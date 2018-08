Tesla y los tuits de Elon Musk, en el punto de mira del regulador de EEUU

Jose Luis de Haro Nueva York

El asedio sobre el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, puede ir más allá de los especuladores y cortoplacistas. Su controvertido tuit del pasado martes, en el que el multimillonario planteó la posibilidad de privatizar al fabricante de coches eléctricos y aseguró contar con la financiación para lograrlo, despertó las alarmas de los reguladores estadounidenses.

Es por ello por lo que, como adelantó The Wall Street Journal, la Comisión de Mercados y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) ha iniciado desde su oficina en San Francisco las acciones necesarias para examinar la veracidad de las declaraciones realizadas por Musk a través de la red social.

Ahora, el consejero delegado de la compañía podría tener que demostrar que su promesa de contar con los cerca de 72.000 millones de dólares (62.300 millones de euros) que costaría una compra apalancada de Tesla es cierta. De lo contrario, los reguladores contarían con justificación suficiente para iniciar una investigación formal basada en la presunta información fraudulenta distribuida por el capitán de la empresa. Paralelamente, los accionistas también podrían emprender acciones legales.

De momento, eso sí, la SEC no ha querido especificar si la naturaleza de su revisión forma parte ya de una investigación formal o es solo una aproximación tras la polémica generada por los tuits de Musk. Bajo la regulación establecida por la agencia, ninguna compañía ni sus directivos pueden ofrecer información confusa sobre la empresa en cuestión, especialmente si el motivo puede ser material, es decir, tener calado entre las operaciones del negocio y por ende afectar a su cotización en bolsa. En su revisión, la SEC debería preguntarse por qué el directivo de Tesla optó por el uso de Twitter y no del clásico informe 8-K de la agencia reguladora para hacer públicas sus intenciones. No es tampoco casualidad que después de los tuits de Musk, seis miembros independientes del consejo de administración firmasen un comunicado publicado el miércoles donde confirmaron haber mantenido "varias" conversaciones sobre el tema en cuestión durante la semana pasada.

El proceso para sacar de bolsa a Tesla, no solo haría historia por su tamaño, sino que se promete harto complicado para una compañía que gasta 640 millones en efectivo al trimestre, cuenta con una calificación crediticia de B3 por parte de Moody's, acumulando una deuda de 10.900 millones de dólares (unos 9.500 millones de euros), mientras normalmente no consigue cumplir sus propios objetivos de producción y entrega.

La Comisión de Mercados y Valores de EEUU permite a las compañías del país distribuir información a través de las redes sociales siempre y cuando se haya informado previamente a los inversores sobre el uso de dichos canales para realizar anuncios. En este sentido, Tesla estaría cubierta dado que, en noviembre de 2013, la de Palo Alto, California avisó a sus accionistas que el feed de Twitter de Musk se convertiría en una "fuente adicional de información" sobre el fabricante de coches eléctricos.

Del precio de la acción depende lo que ocurra con los bonos convertibles de Tesla que vencen en marzo

Tesla presentó su documento 10-Q, con sus estados financieros trimestrales, a última hora del lunes, días después de que el asunto de la privatización fuera debatido en el Consejo, pero optó por omitir esta información. De todas formas, la compañía no estaría obligada a ofrecer más detalles sobre esta operación hasta que se planifiquen pasos concretos.

Según indicó el WSJ, con un ajustado balance de caja de 1.900 millones a finales de junio, los tuits de Musk han terminado de impulsar el precio de la acción de Tesla, que solo el martes se disparó un 11%. De esta forma, la compañía estaría mejor posicionada para hacer frente a los 920 millones de dólares (796 millones de euros) en deuda convertible que vence en marzo, a un precio de 359,87 dólares (311,42 euros). Si las acciones de Tesla se posicionan por debajo de dicho nivel, la compañía tendrá que desembolsar efectivo para redimir dicha deuda. Pero, si sus títulos se mantienen por encima de dicho nivel, los tenedores de deuda convertirán sus bonos en acciones de Tesla, quitando el peso sobre los hombros del fabricante de coches eléctricos.