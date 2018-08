The New York Times registra su mayor caída bursátil en cuatro años por la desaceleración de suscripciones

Las acciones del periódico The New York Times registraron la mayor caída en casi cuatro años después de confirmarse la continua desaceleración de los suscriptores en línea, lo que ha generado preocupación entre los inversores de que incluso los principales periódicos tengan problemas para navegar en un mundo cada vez más digital.

Alrededor de 109.000 nuevos usuarios se suscribieron al servicio digital en el segundo trimestre, dijo el periódico en un comunicado. Eso representa una disminución respecto de los 139.000 en el primer trimestre y los 157.000 en el último trimestre de 2017.

A medida que los periódicos en Estados Unidos enfrentan dificultades debido a los cambiantes hábitos de lectura, el New York Times ha sido considerado un ejemplo de una rara historia de éxito. Los inversores habían apostado a que el crecimiento de la suscripción digital del diario podría compensar la caída en las ventas del diario impreso y la disminución de los ingresos por publicidad. Ahora, aumenta la preocupación de que el New York Times no sea capaz de seguir creciendo en ese modelo a un ritmo rápido, lo que eclipsa las ganancias e ingresos que superaron las expectativas en el segundo trimestre.

La acción llegó a caer 7,4% el miércoles a hasta los 22,50 dólares, lo que representa el mayor retroceso intradía desde octubre de 2014. Al mediodía en Nueva York se dejaba un 5,76% hasta los 22,9 dólares. La acción había subido 31% este año hasta el cierre del martes.