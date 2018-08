Atlantia gana un 2% más pese al aumento de gastos financieros por la OPA a Abertis

Atlantia obtuvo un beneficio neto de 531 millones de euros en la primera mitad del año, un 2% más, a pesar de que la compañía disparó un 13% sus gastos financieros por la OPA que lanzó conjuntamente con ACS sobre Abertis, según informó la empresa.

La compañía indicó que esta operación no tiene aún otro reflejo en sus cuentas, dado que no pasará a consolidar al grupo de concesiones español hasta que no concluya su adquisición.

En la actualidad, ACS y Atlantia están a la espera de que concluya la exclusión de Bolsa de la compañía, una vez terminada la OPA formulada por Hochtief, la filial germana de la constructora.

A partir de ahora, el grupo que preside Florentino Pérez y la firma italiana controlada por la familia Benetton constituirán la empresa conjunta a través de la que pasarán a ostentar la titularidad de la compañía y su gestión.

Por el momento, y en lo que al plano operativo se refiere, Atlantia saldó la primera mitad del año con ingresos de 2.903 millones de euros, un 3% más que un año antes.

El negocio de autopistas creció un 2% y le reportó 2.026 millones. El aumento del tráfico en todas las vías de pago que gestiona en Chile, Brasil, Polonia e Italia compensó el impacto negativo de los tipos de cambio.

De su lado, la explotación de los aeropuertos de Roma y de la Costa Azul francesa generó otros 387 millones, con lo que se situó como actividad que más creció, un 5%.

Aumento de deuda por la opa

En el plano financiero, y como consecuencia de la referida toma conjunta de Abertis, Atlantia presentaba un endeudamiento de 10.344 millones de euros al cierre de junio, un 9% más respecto a comienzos de año.

Asimismo, disponía de líneas de financiación por disponer por 11.39 millones de euros, de los que 4.000 millones están reservados para la compra de la participación correspondiente en Abertis.

En virtud de su acuerdo, Atlantia y ACS aportarán unos 7.000 millones a la sociedad conjunta con la que tomarán Abertis, firma con la que suscribirán una financiación de 10.000 millones, ya acordada desde hace meses, para costear el resto de la operación, que asciende a un total de 18.100 millones de euros.

Todo ello llevó a Atlantia a aumentar sus costes financieros, que a cierre del semestre supusieron 278 millones de euros, un 13% más que un año antes.