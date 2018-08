Huawei supera a Apple y se coloca como la segunda compañía que más smartphones vende del mundo

Huawei ha conseguido superar a Apple como la segunda marca que ha conseguido vender más smartphones durante el segundo trimestre del año, según han arrojado los datos de las firmas de investigación IHS y Strategy Analytics.

Según las firmas Huawei acaparó más del 15% de cuota de mercado global de teléfonos inteligentes entre abril y junio, superando así al 12% de Apple y justo por detrás de Samsung, que sigue siendo el primer vendedor de smartphones en todo el mundo con una cuota que ronda el 20%

La expansión de Huawei ha llegado gracias a que las ventas de la compañía ha crecido en este trimestre en Europa así como ha logrado expandirse en China, donde ha expandido su liderazgo.

Uno de los méritos de Huawei es haber conseguido aumentar en cuota de mercado en un un momento en el que el sector de telefonía móvil ha desacelerado especialmente en China.

El mercado chino se ha convertido en para Huawei, ya que aunque 2018 se antojaba como el del gran salto de la compañía a EEUU, se ha encontrado con una dura oposición gubernamental que le ha impedido no sólo asociarse con compañías locales, sino que otros países como Australia también han adoptado medidas restrictivas contra la compañía alegando preocupaciones de que podría facilitar el espionaje del gobierno chino.

Acusación que Huawei ha negado recurrentemente, explicando que no facilita el espionaje y ha dicho que es una compañía privada que no está bajo el control del gobierno chino y no está sujeta a las leyes de seguridad chinas en el extranjero.

El motivo del impulso a las ventas de Huawei es haber apostado por teléfonos más completos y con mayores funciones que otros de la competencia, según los analistas.

"Huawei está cambiando a modelos de mayor valor agregado, mediante el lanzamiento de nuevos teléfonos inteligentes de gama alta con las últimas características. El P20 Pro de Huawei es el primer modelo de teléfono inteligente insignia que está equipado con cámaras triples, superando a sus competidores en el mercado ", dijo el analista de IHS Markit, Gerrit Schneemann en una nota.